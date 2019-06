OL - Jean-Michel Aulas : "On est capable d’investir 100 millions d’euros par an"

Le président de l'Olympique Lyonnais a fait le point sur les finances de son club... Et visiblement, ces dernières se portent plutôt bien.

Derrière le , l'Olympique Lyonnais est le club de l'Hexagone qui dispose des plus importants moyens financiers. De ce fait, et pour pallier aux départs de joueurs cadres, tel que celui déjà acté de Ferland Mendy au Real Madrid ou encore celui annoncé de Tanguy Ndombélé vers Tottenham, le club rhôdanien pourrait être tenté d'investir des sommes importantes cet été, sur le marché des transferts.

Néanmoins, l'Olympique Lyonnais n'est pas vraiment du genre à s'enflammer et à dépenser des millions à perte de vue, son président en la personne de Jean-Michel Aulas étant une personne réfléchie préférant se développer de manière peut-être moins rapide, mais linéaire, comme il l'a judicieusement expliqué dans un entretien accordé au journal local Le Progrès ce dimanche.

Jean-Michel Aulas détaille sa stratégie financière

"On est capable d’investir 100 millions d’euros par an, je ne sais pas si on le fera, mais pas sur un joueur. Sur cinq. C’est une bonne stratégie", a commencé par expliquer le patron du récent troisième de .

"Est-ce qu’il vaut mieux être une année le roi des transferts pour se faire une notoriété ou est-ce qu’il faut bâtir sur une longue période une économie qui fasse qu’on se génère ses propres ressources ? Je participe avec mon conseil d’administration à un modèle de progression incroyable, ce qui permet de justifier dans un modèle aléatoire d’être toujours présent. C’est pour ça que le combat du respect du financial fair-play que je mène sur le plan européen est très important", a ensuite ajouté Jean-Michel Aulas, jamais avare de bonnes idées pour défendre les intérêts de son club.