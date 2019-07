OL - Jean-Michel Aulas monte (une fois de plus) au créneau

Dans un communiqué publié sur le site internet du club, le président lyonnais a effectué une mise au point quant au rôle de Florian Maurice à l'OL.

Adulé par certains, détesté par d'autres, Jean-Michel Aulas est un homme qui déchaine les passions. Président de l'Olympique Lyonnais, intraitable en négociations et jamais le dernier à défendre les intérêts de son club avec conviction, l'homme d'affaires français n'est pas du genre à laisser passer l'occasion d'améliorer l'image de l'OL, et ce depuis son arrivée à sa tête, en 1987.

De ce fait, force est de constater que Jean-Michel Aulas ne pouvait se permettre de laisser passer les récentes informations publiées par nos confrères de L'Equipe, évoquant une légère mise en retrait de Florian Maurice, en charge du recrutement à l’OL et proche du président, depuis l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif. Ainsi, JMA n'a pas tardé à réagir. Comme souvent, non sans une certaine fermeté.

"Ce qui est écrit est faux et peut porter préjudice au club"

"C’est tout simplement stupide et incompréhensible venant du quotidien L’Equipe qui sait pertinemment que ce qui est écrit est faux et peut porter préjudice au club. Chacun sait aussi que Florian Maurice participe à toutes les présentations des joueurs depuis la saison dernière et non pas seulement depuis cet été comme il est pourtant écrit", a d'abord expliqué le président du récent troisième de . ​

"Il est insinué aussi que Florian Maurice n’aurait pas choisi Thiago Mendes ce qui est une énorme bêtise puisque c’est bien Florian Maurice qui l’a suivi toute la saison dernière et qui l’a proposé en priorité à Juninho et Sylvinho. Il est aussi étrange qu’on puisse comparer l’organisation mise en place il y a 10 ans avec Claude Puel, manager et entraîneur général, avec ce qui est entrepris cet été : un directeur sportif, un entraîneur et un responsable du recrutement", a ensuite ajouté Jean-Michel Aulas. Cette fois, les choses semblent claires.