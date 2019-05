OL - Jean-Michel Aulas : "Lille a 99% de chances de finir deuxième"

À la veille du choc face au LOSC, dimanche soir, au Parc OL, le président lyonnais a estimé que les espoirs de rattraper les Dogues étaient minces...

Troisième de , l'Olympique Lyonnais s'apprête à recevoir le LOSC, deuxième, dimanche soir, pour l'affiche tant attendue de la 35ème journée du championnat de . Un match décisif, puisqu'en cas de défaite, l'OL dirait vraisemblablement adieu à la place de dauphin du , occupée par les Nordistes depuis plusieurs mois désormais. De plus, toujours en cas de défaite, s'exposerait à un potentiel retour de l'ASSE, son éternal rival.

"Le groupe parlait déjà du déplacement à Lyon dans le vestiaire après la victoire face à Nîmes. On sait que c’est un match décisif pour l’OL. On prépare aussi le match par rapport à ça. Si nous l’emportons, évidemment qu’on aura fait plus qu’un grand pas vers 2e place. Mais il reste 3 matchs , on a notre destin entre nos mains. C’est une très belle affiche. Evidemment que ce match revêt une importance pour les deux équipes. Mais pour nous, il n’est pas capital. On ne prépare pas quelque chose de particulier. On reste dans ce qu’on sait faire", a pour sa part déclaré l'entraîneur Lillois, Christophe Galtier, en conférence de presse.

" a 99% de chances de finir deuxième"

Des propos qui font écho à ceux prononcés par Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas hésité à parler de tournant, dans les colonnes du quotidien La Voix du Nord, ce samedi.

"C’est un des tournants. Mais il est surtout essentiel pour la lutte pour la troisième place. Lille est quasiment assuré de terminer deuxième grâce à sa formidable saison. Mais on n’a que trois points d’avance sur Saint-Etienne, donc on a besoin d’une victoire pour solidifier notre place sur le podium. (...) Mais quand vous êtes à six points du deuxième qui fait une année exceptionnelle, il faut être lucide. Mais cette expérience doit d’abord nous servir à rester sur le podium. Lille a 99% de chances de finir deuxième", a estimé Jean-Michel Aulas, mettant indirectement la pression sur les Dogues, emmenés par leur attaque séduisante.