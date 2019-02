OL - Jean-Michel Aulas fait le point sur les prolongations

Au cours d’une conférence téléphonique tenue ce mercredi, le président de l'Olympique Lyonnais a évoqué les cas de Nabil Fekir et d'Anthony Lopes.

Battu sur la pelouse de l'OGC Nice (1-0) dimanche dernier, l'Olympique Lyonnais a manqué l'occasion de confirmer son succès de prestige obtenu face au Paris Saint-Germain (2-1) une semaine plus tôt, laissant ainsi ses poursuivants revenir à six points de sa troisième place au classement.

Néanmoins, les protégés de Bruno Génésio entendent reprendre leur marche en avant dès ce week-end avec la réception de l'En Avant Guingamp, lanterne rouge du championnat. Un succès qui permettrait aussi aux lyonnais de faire le plein de confiance avant de recevoir le FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions la semaine suivante, eux qui ont par ailleurs prouvé leur faculté à briller dans les grands rendez-vous.

La prolongation de Fekir avance... Contrairement à celle de Lopes

Que ce soit face à Manchester City ou encore face au Champion de France, les rhôdaniens ont su répondre présents, notamment grâce à deux de leurs leaders formés au club que sont Anthony Lopes et Nabil Fekir. Ce mercredi, au cours d’une conférence téléphonique, le président Jean-Michel Aulas a justement évoqué la situation des deux internationaux, eux qui sont actuellement au coeur de discussions en vue d'éventuelles prolongations de contrats.

"Je ne vous cache pas qu’avec Anthony, on a engagé les discussions et que j’ai l’impression que ses agents vivent dans un autre monde. Je le vois bientôt mais on a engagé des discussions", a d'abord indiqué Jean-Michel Aulas, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Si l'optimisme ne semble pas vraiment de rigueur concernant le portier, il semble toutefois l'être beaucoup plus pour Nabil Fekir, resté à l'OL cet été après le sacre des Bleus en Russie.

"Oui, on a avancé concernant une prolongation de Nabil Fekir. On discute et je dois voir Nabil prochainement, on n’est pas en phase de conclusion, mais en tout cas on a avancé. Je l’avais vu et je vais le revoir, mais pour le moment, il n’y a rien de définitif", a confié le patron des Gones. Affaires à suivre.