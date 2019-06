OL - Jean-Michel Aulas et Tony Parker signent un accord de partenariat

Jean-Michel Aulas et Tony Parker ont signé un accord de partenariat ce samedi, en partie dans le but de développer la marque OL à l'international.

Adulé par certains, détesté par d'autres, Jean-Michel Aulas est un homme qui déchaine les passions. Président passionné de l'Olympique Lyonnais, intraitable en négociations et jamais le dernier à défendre les intérêts de son club avec conviction, l'homme d'affaires français n'est pas du genre à laisser passer l'occasion d'améliorer l'image de l'OL, et ce depuis son arrivée à sa tête, en 1987.

Ainsi, toujours fidèle à sa mission, Jean-Michel Aulas a tenu une conférence de presse ce samedi, aux côtés de Tony Parker, ancienne star de l'Equipe de de Basket et des Spurs de San Antonio, pour annoncer la prise de participation minoritaire de l’OL au sein de LDLC ASVEL et ASVEL Féminin.

"L’OL a toujours été un exemple pour nous"

Jusque là, rien qui concerne le football, sauf qu'en marge de ces accords, le président lyonnais avait aussi une petite idée derrière la tête. "Un accord stratégique a été également conclu et permettra à l’Olympique Lyonnais de bénéficier de l’image internationale et de la notoriété de Tony Parker, notamment aux USA et en , des territoires où OL Groupe entend continuer à se développer" , peut-on en effet lire sur un communiqué officiel. ​

Des accords stratégiques, dont Jean-Michel Aulas semblait d'ailleurs particulièrement satisfait, ce samedi. "Tony Parker a une dimension sportive et charismatique unique. Je le connais depuis très longtemps et on ne s’est jamais vraiment quittés", a confié le principal intéressé.

De son côté, Tony Parker ne cachait pas non plus sa satisfaction. "L’OL a toujours été un exemple pour nous que ce soit avec les filles ou les garçons. Je suis fier que nos équipes s’unissent. On veut faire de grandes choses", a-t'il déclaré.