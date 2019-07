OL - Genoa (3-4), Lyon s’incline encore en amical

L’Olympique Lyonnais a concédé un nouveau revers en match de préparation. Les Rhodaniens sont tombés face au Genoa.

L’OL et de Sylvinho a du mal à décoller. Déjà battu la semaine dernière pour son match de reprise par les Suisses du Servette (1-2), le troisième du dernier exercice de la a été vaincu ce samedi par le (3-4). Même si c’était une partie sans enjeu, le revers fait tache, surtout que les Lyonnais menaient par deux buts d’écart à une demi-heure de la fin.

Il reste du travail derrière

Le jeune Fofana a inscrit un superbe but de l’extérieur de la surface à la 62e minute, permettant à son équipe de mener 3-1 dans ce match. Les Lyonnais croyaient alors se diriger vers un succès facile, mais de criantes largesses défensives leur ont été fatales. Entre la 65e et la 87e minute, ils ont encaissé trois buts, provoquant probablement la frustration de leur nouveau coach.

Fin du match à Gueugnon.

Dans ce 2ème match de préparation le Genoa a pris le dessus sur la #teamOL. #OLGenoa 3-4 pic.twitter.com/Fj8b3irWNW — Olympique Lyonnais (@OL) July 20, 2019

Tout n’est pas à jeter de cette partie, et il est important de souligner qu’il y a eu un large turn-over opéré au retour des vestiaires. Durant la première mi-temps, les Gones ont été plus solides et Thiago Mendes, l'une des recrues estivales, s’est offert une belle réalisation, ouvrant le score à la 11e minute de jeu. Notons aussi que Mapou Yanga-Mbiwa a signé son retour aux affaires en scorant à la 51e minute sur l’une de ses montées aux avant-postes.

Aulas et Juninho étaient dans les tribunes

Les Lyonnais devront mieux faire et surtout progresser lors de leurs prochaines sorties, eux qui ont l’ambition de « rivaliser » avec le PSG le plus tôt possible. C’est certainement ce qu’a dû se dire Jean-Michel Aulas, présent dans les tribunes du Stade Jean-Laville de Guegnon pour assister à la rencontre, ainsi que Juninho, le directeur sportif.

La prochaine sortie de l’OL aura lieu le dimanche 28 juillet à Londres face à , et ce pour le compte de l’Emirates Cup. Un adversaire bien plus coriace que celui de ce samedi.