OL, Garcia : "Rien n'est joué sur la fin de saison"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais veut toujours croire à une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L'Olympique Lyonnais n'a pas son destin en main en Ligue 1. Quatrième, l'OL compte un point de retard sur l'AS Monaco et comptera donc sur un faux pas de l'ASM sur l'un des deux derniers matches de la saison. La qualification pour la prochaine Ligue des champions reste l'objectif prioritaire des Gones. En conférence de presse avant la rencontre face à Nîmes, qui se bat pour son maintien, dimanche soir, Rudi Garcia a avoué que rien n'est joué dans la course au podium.

"C'est une équipe qui joue, qui a de bons joueurs comme Ferhat ou Rippart. C'est aussi une équipe qui prend des buts. Mais c'est une équipe que l'on pensait une difficulté pour se maintenir mais qui est en capacité de le faire. On n'attend rien d'eux mais il ne faut rien leur donner. On est déterminé à se défaire d'eux. Je pense que les trois équipes devant nous ne gagnerons pas tous leurs matchs. Je l'avais dit avant et une équipe a déjà concédé un nul. Rien n'est joué sur la fin de saison et peut-être pas que pour la troisième place. On n'a plus rien à perdre. Faisons le job", a analysé l'entraîneur de l'OL.

"On s'informe de ce qu'il se passe. Connaître le score peut aussi permettre de gérer une fin de match. On ne sera peut-être pas obligé de gagner pour passer devant. Mais nous devons gagner. C'est une superbe fin de championnat. Quatre équipes en si peu de points c'est assez rare. C'est une belle publicité pour la Ligue 1. Cela fait peut-être partie des raisons. Ne pas avoir nos supoprters à joué. On n'a pas été gâté par les faits de jeu mais on en parlera plus tard, j'espère après notre qualification. Il faut garder la tête froide. J'espère que l'on sera là sur le podium. Tout est ouvert sur les dernières journées, le titre, le podium, l'Europe et le maintien", a ajouté Rudi Garcia.

"Depay veut envoyer l'OL en Ligue des champions"

L'ancien entraîneur de Lille et de l'OM s'est prononcé sur son avenir, lui qui est en fin de contrat : "Excellent, je suis très content. Je travaille bien, on s'entend bien et il y a plein de points positifs. On s'en tient avec ce que l'on a dit avec les dirigeants. On fera le point quand le championnat sera terminé. C'est logique ce qu'il se passe en ce moment quand un joueur ou un coach est en fin de contrat. Il y a plein de rumeurs qui circulent mais ce n'est pas un problème particulier. L'essentiel c'est de gagner à Nîmes, le reste importe peu".

"Encore faut-il entendre ou lire les nouvelles, ce qui n'est pas mon cas. Cela paraît logique que l'on puisse remplir un peu de feuilles blanches par rapport à ces situations. Il y a aussi eu des choses sur Memphis Depay qui est en fin de contrat. Tout est logique pour l'instant. Pour ma part, les réponses sont toujours les mêmes. On doit rester concentré sur l'OL et le match Nîmes. On peut encore avoir de belles satisfactions sur cette fin de saison", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Rudi Garcia en a remis une couche sur Memphis Depay qui est certes en fin de contrat mais qui est motivé à l'idée de finir son aventure à Lyon de la plus belle des façons : "Memphis Depay est très bien. On l'a vu contre Monaco. Son retour va nous faire du bien. Il est souriant et déterminé. Il veut envoyer l'OL en Ligue des champions. Ensuite il aura des choix à faire. S'il veut bien préparer son Euro il doit nous faire gagner avant."