OL, Garcia : "On a besoin de victoires pour remonter au classement"

Le technicien des Gones est conscient de l'urgence de résultats et refuse de perdre le moindre joueur cet hiver.

Douzième de avec vingt-six points, l'Olympique Lyonnais compte sept points de retard sur le , troisième du championnat de . Les Gones doivent désormais réaliser une série de victoires pour remonter au classement et se repositionner avant le sprint final. L'Olympique Lyonnais doit débuter sa marche en avant dès ce samedi avec un déplacement sur la pelouse des Girondins de .

En conférence de presse, Rudi Garcia a souligné l'importance de victoires immédiates : "Il faut enchaîner. On doit gagner demain et remonter au classement. On est bien reparti. On a manqué de fraîcheur physique mercredi. On travaille fort à côté. C'est donc normal d'être moins bien. On a besoin de victoires pour remonter au classement. On a encore besoin de travailler sur les déplacements combinés. On retrouve Marçal, c'est important".

"Le mercato d'hiver ne devrait pas exister"

"Bordeaux est une bonne équipe. C'est toujours difficile de jouer là-bas. C'est une bonne équipe parfois irrégulière dans ses résultats. Une équipe solide. Il faut fortement s'en méfier. C'est à nous de montrer nos forces. Il faut s'approcher du podium qui est loin pour l'instant. On va remonter petit à petit. Un match après l'autre. Il faut démarrer une série en . Les joueurs doivent apprendre à jouer avec une pression qu'on doit se mettre nous-mêmes. Il faut être exigent avec les joueurs. C'est important de ne rien lâcher et d'avoir envie de gagner tout le temps", a ajouté l'ancien technicien de l'OM.

Rudi Garcia ne veut pas perdre le moindre joueur cet hiver : "Le mercato est toujours particulier. Il faut rester concentré sur le terrain. Il faut gagner les matchs et notamment dès demain face à Bordeaux. Sportivement on a besoin de Dembélé et Tousart. C'est une période qui ne devrait pas exister si ce n'est pour remplacer les blessés. J'ai un peu d'expérience d'entraîneur. Quand on perd cinq joueurs dont trois sur une longue durée, on ne peut pas rester comme ça sans être affaibli".

Enfin, il a évoqué le retour de Marçal et la montée en puissance de Caqueret : "Depuis mi-décembre on a repensé la mise en place tactique et notamment avec Cornet au poste d'arrière gauche. Si ça se passe bien pour Marçal, on sera mieux sur notre flanc gauche. Il y a des points positifs. Il faut libérer Maxwel offensivement. Caqueret ? Techniquement, il nous apporte de la fluidité. Il a besoin de s'étoffer physiquement. C'est surtout une question de volonté. Il nous faut des solutions. Il est performant. Les jeunes nous apportent leur insouciance".