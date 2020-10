OL, Garcia : "L'opération remontée a commencé a Strasbourg, il faut continuer"

L'entraîneur de Lyon espère enchaîner avec une seconde victoire consécutive contre l'AS Monaco et a évoqué l'état de forme de ses attaquants.

Vainqueur de le week-end dernier, l'Olympique Lyonnais va chercher à enchaîner ce dimanche en accrochant de nouveau trois points au compteur face à l'AS . Neuvième de avec cinq points de retard sur le podium, l'OL doit absolument réaliser une série de victoires pour espérer être en mesure d'atteindre ses objectifs. En conférence de presse, Rudi Garcia a avoué qu'une victoire serait de bon augure face à l'AS Monaco.

"On espère commencer une série après Strasbourg. Face à Monaco, une équipe qui se cherche un peu depuis le début de saison, mais qui est une bonne équipe, on veut évidemment essayer de les battre. Ils ont un coach de haut niveau. Il ne faut pas baisser notre vigilance car on va jouer une équipe de qualité. L'enchaînement s'arrête à Monaco, inutile de regarder plus loin. On joue un match par semaine s'ils ne sont pas reportés. Si le calendrier est respecté, on jouera tous les matchs à huis clos", a avancé Rudi Garcia.

"Avec les cinq changements, ce n'est plus important de savoir qui est titulaire"

L'article continue ci-dessous

"Cela doit permettre aux joueurs d'être à fond physiquement, c'est pour ça qu'on a géré aujourd'hui. Même s'il n'y aura personne, c'est chez nous et on se doit de gagner avec nos supporters derrière l'écran. L'opération remontée a commencé a Strasbourg il faut continuer. On a marqué 3 buts, on doit faire pareil contre un adversaire du calibre de Monaco. Peut-être gérer aussi mieux certains moments, lorsqu'on est proche de la pause et qu'on met un 3e but, ce n'est pas acceptable de prendre un dans la foulée", a ajouté l'entraîneur de .

Plus d'équipes

Rudi Garcia a justifié sa gestion de Moussa Dembélé, en manque de confiance depuis le début de saison : "Moussa Dembélé est très important. Pour un buteur, c'est très important qu'il retrouve le chemin du but. Il faut aider Moussa, être derrière lui. Il a eu 2 ou 3 belles situations face à Strasbourg, ça n'a pas marché. Il a été loyal sur une situation, il devait y avoir penalty mais il n'est pas tombé. Le discours logique vis-à-vis des joueurs n'est plus le même. On ressemble de plus en plus à une équipe de basket avec 5 changements. Ce n'est plus important de savoir qui commence. L'important, c'est ce qu'on donne quand on est sur le terrain et d'être au top".

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évoqué Memphis Depay, qui a assuré être impliqué pleinement dans le projet lyonnais : "La parole vient toujours du terrain. Parler c'est bien, agir sur le terrain, c'est mieux. Je n'ai aucun doute sur l'implication des uns et des autres. Memphis Depay est un joueur capable de faire jouer les autres, il a fait 3 passes décisives. C'est un travail de complémentarité avec les autres attaquants".