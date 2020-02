OL, Garcia : "J'espère qu'on aura appris de cette défaite"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a regretté les erreurs de jeunesse de ses joueurs face au PSG mais a vu du positif.

L'Olympique Lyonnais n'a pas fait le poids face au PSG. Les Gones pourront regretter d'avoir encaissé un troisième but très tôt en seconde période, qui plus est un but contre son camp évitable. Parce qu'après ce but, l'OL a réalisé une belle deuxième mi-temps parvenant même à faire douter le PSG en revenant à 3-2 et avec une balle d'égalisation dans les pieds de Moussa Dembélé. L'OL a finalement encaissé un quatrième but en fin de match, mais peut être fier de sa prestation.

En conférence de presse, Rudi Garcia a regretté les erreurs de jeunesse de son équipe mais a apprécié la réaction de ses joueurs : "J'ai bien aimé la 2e mi-temps même si elle a commencé par un cadeau de notre part. J'ai moins aimé notre attitude tactique, parfois, sur la première période, où on est allés presser trop haut cette équipe. On ne peut pas laisser notre moitié de terrain ouverte comme ça. Ce n'est pas normal de prendre des buts en contre comme les deux premiers".

"Presser haut, c'était prévu en début de match mais pas ensuite. On aurait été bien inspirés d'être beaucoup plus compacts et beaucoup plus bas, même si on n'a pas suffisamment existé offensivement. Les deux premiers buts sont marqués sur contres alors qu’on joue à l’extérieur. Ce n’est pas normal. C'est un défaut de jeunesse. Il y a eu une envie trop grande d'aller les chercher. En deuxième, on a laissé passer notre chance sur la balle du 3-3, mais au moins on est revenus dans le match. Après, avec l'entrée de Sarabia, ça a été un peu plus compliqué", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"Toko-Ekambi a été un point vraiment positif"

"Par un manque d'expérience, une trop grande envie d'aller en découdre. Quand on a des attaquants de la classe de ceux du PSG, on ne peut pas leur laisser tant d'espaces. On a corrigé en 2e et ça a été beaucoup mieux. Et sur le premier but qu'on encaisse, on peut avoir une grosse situation si Moussa sert Rayan. J'espère au moins qu'on a appris de ce match. Le podium ? Ce n'est pas le problème de ce soir. C'est d'avoir perdu à Nice et de n'avoir pas gagné contre Amiens. C'est là où c'est problématique. On ne peut plus se permettre beaucoup de faux pas. Mais rien n'est irrémédiable", a conclu Rudi Garcia.

L'entraîneur de l'OL est revenu sur son choix de titulariser Cherki plutôt que Toko-Ekambi : "Il a souffert un peu, comme nous, comme l'équipe. on a eu du mal à trouver de la profondeur, des appuis. Il est sur le coup de la réduction du score de Martin Terrier. Lors du précédent match, il avait été bon, avait montré de la personnalité quand il était entré, c'était important de lui montrer que, quand il travaille bien, il peut être récompensé. Pour sa progression personnelle, c'est bien qu'il joue ce genre de match. Toko ? J'ai hésité à le faire démarrer, je lui avais dit qu'il entrerait. Il a été très bon, ça a été un point vraiment positif. Ce n'est pas un regret car je savais qu'il entrerait. Je ne voulais pas mettre toutes mes cartouches sur le terrain dès le départ".

Enfin, Rudi Garcia n'a pas voulu créer une polémique sur l'arbitrage et n'a pas blâmé les arbitres pour leur décision sur la faute de Presnel Kimpembe en fin de première période mettant fin à un contre de l'OL : "Je n'ai rien à dire là-dessus. Y a la décision à chaud puis la possibilité de revoir les choses. Normalement, tout doit être clean, mais ce n'est pas ce qui explique notre défaite. À ce moment, il y a 2-0 pour Paris".