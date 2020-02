OL - Garcia : "Faire le plein de points à domicile"

L'entraîneur rhodanien espère voir ses joueurs l'emporter ce mercredi contre Amiens (19h), à quelques jours d'affronter le PSG au Parc des Princes.

Battu à Nice ce week-end (2-1), l'Olympique Lyonnais accueille Amiens ce mercredi (19h) dans le cadre de la 23e journée de championnat. Une opportunité pour les hommes de Rudi Garcia de se relancer pour ne pas être distancés du podium.

L'entraîneur des Gones a tout d'abord fait le point sur son groupe pour la rencontre. "Anthony Lopes et Martin Terrier devraient être dans le groupe. C'est un bonne chose. On va voir si Antho est apte. Martin a fait un bon retour avec beaucoup d'envie. Il a beaucoup travaillé", a-t-il déclaré alors que le gardien portugais est forfait depuis plusieurs rencontres et que l'ancien strasbourgeois a été victime d'un malais contre Toulouse.

"Nous n'avons qu'un latéral demain avec Kenny Tete. Marçal et Rafael sont suspendus. On a une équipe caméléon qui peut changer de système. Maxwel (Cornet) pourrait jouer à gauche. On a des solutions devant."

Plus d'équipes

Garcia s'est également exprimé sur l'état de son groupe, qui enchaîne les rencontres tous les trois jours depuis la reprise début janvier, avant d'évoquer son milieu de terrain et de prendre la défense de Thiago Mendes. "On aura du temps pour récupérer après Paris. Nice a eu beaucoup plus d'envie que nous, la fraîcheur ne fait pas tout.

L'article continue ci-dessous

"Thiago (Mendes) a fait des performances moyennes notamment face à . Il est celui qui court le plus lorsque nous n'avons pas le ballon. On attend mieux d'un joueur de talent comme lui. (...) Je défends mes joueurs comme l'institution. On fait confiance au professionnalisme de nos joueurs. Je fais confiance à Thiago Mendes.

"Nos milieux doivent éclairer le jeu, Maxence (Caqueret) peut jouer en une touche, Jean Lucas peut porter le danger vers l'avant. Lucas Tousart nous équilibre le plus. C'est une question de complémentarité."

Et de conclure, à propos de son adversaire : "Amiens a de bons joueurs notamment offensifs. Ils sont dans une passe un peu plus compliquée et ont besoin de points, ils vont tout faire pour en prendre demain (mercredi). On doit être à fond. Il faut faire le plein de points à domicile."