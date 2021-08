OL - Fier d'être capitaine, Léo Dubois veut retrouver la C1

Promu capitaine de l'OL par Peter Bosz, le latéral a affiché sa fierté d'avoir une telle responsabilité et a évoqué les objectifs du club rhodanien.

Arrivé à l'été 2018 à l'Olympique Lyonnais, Léo Dubois est désormais considéré comme un cadre du vestiaire rhodanien. Et le latéral droit aura encore plus de poids cette saison dans le vestiaire de l'OL. Avec le départ de Memphis Depay, Peter Bosz a confirmé que le nouveau capitaine des Gones sera Léo Dubois cette saison. Présent en conférence de presse après le passage de son entraîneur, le joueur de 26 ans n'a pas caché sa fierté d'avoir une telle responsabilité.

"C'est une satisfaction. Il y a des responsabilités à prendre. J'aime ce genre de défi. Je suis aussi accompagné de Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Je suis heureux de pouvoir apporter ce dont je suis capable au groupe. Je l'ai connu à Nantes et aussi quelques fois à Lyon. C'est un symbole. Le plus important est d'être au service du collectif sur le terrain. Je suis très heureux d'avoir ce rôle", a avoué l'international français.

Léo Dubois s'est épanché sur les objectifs de l'OL pour la saison à venir : "Notre objectif est de retrouver la Ligue des Champions. Le coach est une personne très rigoureuse. Il a beaucoup de valeurs, basée sur le respect. Il apporte beaucoup d'explications par rapport à ce qu'il nous demande. On va jouer la Ligue Europa qui est une belle compétition. On doit se donner le maximum de chances d'aller au bout. On doit se donner les moyens".

"Lopes est concentré sur l'OL, on a besoin de lui"

"On apprend bien avec le coach. Il a une philosophie différente de ce qu'on a connu. On doit être porté vers l'offensive mais avoir une stabilité pour ne pas prendre de buts. Le groupe est concentré et a un état d'esprit positif. On se connaît tous bien. Je suis confiant. On doit être conscients de nos qualités et les mettre au service du collectif, dès ce week-end pour obtenir une première victoire", a ajouté le latéral des Gones.

Léo Dubois a donné des nouvelles d'Anthony Lopes, qui n'est pas chamboulé malgré la possible arrivée d'un concurrent à son poste : "Il est habitué au très haut niveau, c'est quelqu'un de profesisonnel. Il a absorbé tout ce qui a été dit sur ce sujet, il reste concentré et focus sur l'OL. On a besoin de lui. Je n'ai aucun doute sur son état d'esprit et sa performance. On suit ce qui se dit dans le médias, on n'est pas au courant de ce qui se passe en interne. Il sait vivre avec ces rumeurs de transferts. Ça fait un certan nombre d'années qu'il est dans le milieu."

L'international français est également revenu sur l'Euro 2020 : "Ça a été dur à vivre pour tout le monde. On avait d'autres ambitions. On est sorti prématurément de la compétition (8es), c'est de l'histoire ancienne, il faut vite passer à autre chose. Ça a été très bonne expérience pour moi, malgré tout ce qui s'est passé." Je connaissais mon rôle, j'aurais souhaité participer à la compétition sur le terrain. Mon rôle était d'être intégré dans le groupe. Je l'ai joué du début à la fin. Ça a été une expérience plus que positive. Ça fait forcément grandir. C'est dommage de ne pas avoir joué mais il ne faut pas baisser les bras pour continuer à travailler."