OL - Evasif sur son avenir, Bruno Genesio défend le duo Memphis Depay-Nabil Fekir

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a défendu son duo d'attaquant en difficulté ces dernières semaines mais n'a pas voulu parler de son avenir.

En fin de contrat à la fin de la saison actuelle, Bruno Genesio n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais. Les dernières rumeurs l'annoncent partant au terme de l'exercice actuel. Selon les informations de L'Equipe, le super agent israélien, Pini Zahavi, aurait tenté une approche auprès de Bruno Genesio afin de s'occuper de ses intérêts en fin de saison, mais en conférence de presse, le Français s'est montré évasif concernant son avenir.

"Pini Zahavi ? C'est personnel, je n'ai pas à discuter de ça, ce qui m'importe aujourd'hui c'est de gagner des matches avec Lyon, de finir là où on doit finir, dans les objectifs, après pour le reste c'est mon problème, le problème du président et puis c'est tout. Ce qui est le plus important, c'est que l'équipe retrouve la victoire, qu'elle se rapproche de Lille (2e), ma situation personnelle on la réglera avec les gens concernés", a déclaré Bruno Genesio.

"C'est avant tout un problème collectif"

L'entraîneur de l'OL a défendu Nabil Fekir devant les médias : "Nabil ça va, il a récupéré, donc il sera dans le groupe pour demain (contre Toulouse, ndlr). Les individualités sont à l’image de ce qu’est l’équipe, il ne faut pas stigmatiser un joueur plus qu’un autre. Il n’y a pas de problème Nabil Fekir pour moi. Il est fort, il a déjà connu ça, il a déjà montré qu’il était capable de réagir, d’inverser la tendance. Ce n’est pas nouveau. Ça fait partie d’une carrière. C‘est dans ces moments-là qu’on voit les grands joueurs".

Bruno Genesio a fait de même avec Memphis Depay, muet depuis neuf matches : "Si on prend les statistiques, on peut dire ça car ça fait quelques matches qu’il n’a pas marqué. Mais je trouve que sa deuxième période contre Reims a été plutôt de bonne facture. On a toujours tendance, quand ça va moins bien, à pointer du doigt les joueurs décisifs quand ça va bien. C’est avant tout un problème collectif".

"Il y a peut-être parfois la confiance qui est nécessaire pour être efficace. Ce qu’on voit de l’extérieur, c’est qu’ils sont très confiants, mais il y a aussi des moments où, même si on a beaucoup de personnalité, on a un peu plus de mal et où on peut avoir du doute. Il essaie de travailler pour l’équipe, il essaie de tenter des choses. Il n’est pas en réussite pour le moment. Mais ça va revenir, il n’y a pas de problème", a conclu l'entraîneur français.