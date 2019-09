OL - Epanoui en Chine, le Rhône ne manque pas à Genesio

Entraîneur heureux du côté du Beijing Guoan FC, l'ancien coach de l'OL ne regrette pas vraiment son départ de Lyon.

Capable du meilleur, comme il l'a parfaitement démontré lors des deux premières journées de championnat en allant s'imposer avec la manière sur la pelouse de l'AS (0-3) avant de confirmer à domicile face au SCO d'Angers (6-0), l'Olympique Lyonnais a parfois frôlé le pire lors de ses deux dernières sorties. D'abord, les hommes de Sylvinho se sont inclinés à (0-1), avant d'être tenus en échec ce samedi par Bordeaux (1-1).

Impressionnants par moments, très inquiétants par séquences... Un contraste criant non sans rappeler les maux dont souffrait la formation lyonnaise quand celle-ci était encore entraînée par un certain Bruno Genesio, régulièrement pointé du doigt par les supporters.

Aujourd'hui entraîneur du Beijing Guoan FC, actuellement deuxième du championnat chinois, le technicien français s'est justement confié sur sa nouvelle vie à des milliers de kilomètres du Groupama Stadium, dans des propos accordés à Radio International.

"Beaucoup plus détendu que lors de ma dernière saison à "

"Après trois ans et demi passés à Lyon, ma ville, mon club formateur, j’avais besoin de vivre une expérience à l’étranger, de m’éloigner de Lyon, de la France. J’avais besoin d’un challenge complètement différent. Cela aurait pu être en Europe mais j’ai eu l’opportunité de venir ici et cela correspondait à ce que je cherchais après m’être renseigné et en avoir discuté avec mes agents qui connaissent bien le championnat chinois", a ainsi déclaré le Français, qui ne cache pas sa surprise quant au niveau de jeu proposé par les équipes chinoises.

"Il y a ici de très bons joueurs et entraîneurs qui viennent et je pense que le football chinois est en pleine évolution. Ce que j’observe au quotidien me le confirme Je suis très agréablement surpris par le niveau global des joueurs chinois, du championnat et de la ferveur qui l’entoure. Ici, on joue devant plus de 40 000 personnes à chaque match. C’est très important pour la motivation", analyse Bruno Genesio.

"Je me suis vite adapté. Je ne vois pas de différence majeure avec ma vie à Lyon, que ce soit sur mon lieu de travail ou à l’extérieur. Je me sens très bien et très heureux ici. Je suis même beaucoup plus détendu que lors de ma dernière saison à Lyon. Je me sens pleinement épanoui, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle", a enfin ajouté l'ancien coach de l'OL, visiblement heureux dans son processus de reconstruction.