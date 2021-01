OL, Dubois : "On a fait un superbe match"

Le défenseur lyonnais, Léo Dubois, était fier de son équipe après le succès net acquis contre l’ASSE.

L’OL a signé une énorme performance ce dimanche à Geoffrey-Guichard. Contre son rival régional, les Gones se sont montrés sans pitié l’emportant par 5 buts d’écart. Comme en 2017 sur la même pelouse.

Parmi les héros du soir, il y avait Léo Dubois, auteur de deux passes décisives. L’international tricolore a fait un grand match, mais après la rencontre il a surtout mis l’accent sur le collectif et la prestation d’ensemble qui a été réalisée.

« Il faut le dire, on a fait un super match, on a été dans un état d'esprit collectif comme on veut le faire. On se relance en termes de victoires et de points et on est contents. Je pense que contrairement à avant où on avait peu de chances sur coups de pied arrêtés, ce soir (dimanche) on a réussi à bien les frapper et avoir de la présence dans la surface. On travaille dur pour ça », a confié l’ancien nantais au micro de Téléfoot.

« Heureux de passer devant l’ASSE »

Cette victoire a une signification particulière pour les Gones puisqu’au bilan des victoires dans ce derby ils repassent devant les Verts. Dubois assure que ce n’est pas une statistique anecdotique : « Les supporters nous ont fait vibrer ce matin et nous on le fait ce soir. On passe devant Saint-Etienne en termes de victoires. On est heureux d'apporter ça au club et au président. »

Outre le fait d’avoir mater son ennemi juré, l’OL peut être content de son coup car il reste au contact des deux équipes de tête. Depay et ses partenaires n’ont que deux points de retard sur le duo PSG – . Le titre reste à leur portée.