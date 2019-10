OL, Depay : "Je donne le maximum pour l’équipe"

L’ailier néerlandais était content de la prestation que lui et ses coéquipiers ont fournie, samedi soir contre le FC Metz.

Au bout d’une très longue attente, l’Olympique Lyonnais a fini par renouer avec la victoire en . À domicile, les Rhodaniens ont pris le dessus sur Metz samedi (2-0). Une victoire qui porte principalement la signature de Memphis Depay.

Le Néerlandais a été auteur de l’ouverture du score lors de cette rencontre, mais il n’a pas fait que cela. On l’a vu très impliqué, montrant la voie à suivre à ses partenaires de la première minute jusqu’à la 90e et son remplacement par Jean Lucas. Un Depay retrouvé, et qui se montre de nouveau à la hauteur de son statut de star.

Après le match, dans la zone mixte du Groupama Stadium, l’ailier batave a fait part de sa satisfaction. Par rapport à son rendement, mais aussi celui de l’équipe en général. « C’est une victoire qui fait du bien. Je suis heureux de cette victoire pour l’équipe. On est encore une jeune équipe. On a besoin de leaders. Je donne mon maximum pour cette équipe », a-t-il déclaré.

Durant cette partie, l’ancien mancunien a eu la responsabilité de porter le brassard. Une tâche qu’il a parfaitement remplie. « C’était un match comme les autres même si j’étais capitaine, a assuré le numéro 11 des Gones. Je suis très heureux de la victoire. Il faut rester concentré et bien préparer le prochain match».

Avant de s’éclipser, le Néerlandais a tenu aussi à faire passer un message aux supporters. Il les a remerciés pour le soutien qu’ils ont affiché durant la période difficile. « C’était très important » leur a-t-il notamment confié.