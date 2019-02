OL - Contrairement à l'ASM, Bruno Génésio n'est pas un grand fan du mercato d'hiver

Alors que son équipe se déplace en Principauté pour y affronter l'AS Monaco ce dimanche (21h), l'entraîneur de l'OL a critiqué le mercato d'hiver.

Troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais réalise un parcours plus qu'honorable cette saison en Ligue des Champions, étant toujours invaincu dans la compétition, et ayant tenu tête à certaines des plus grandes équipes du continent. La dernière en date ? Le FC Barcelone d'un certain Lionel Messi, Champion d'Espagne en titre, tenu en échec (0-0) sur la pelouse du Groupama Stadium en milieu de semaine, en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Pour confirmer ce bon résultat obtenu contre les Espagnols, l'OL se doit de l'emporter ce dimanche soir face à l'AS Monaco (21h00), d'autant que le LOSC, dauphin du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois désormais, a été contraint de partager les points face à Strasbourg (1-1), permettant ainsi aux hommes de Bruno Génésio de combler leur retard en cas de succès en Principauté.

"Finalement, ça fausse un peu l’équité d’un championnat"

Sauf que la tâche ne sera pas aussi facile qu'elle n'en a l'air... Bien au contraire. En effet, si l'ASM pointe à une décevante 17ème place au classement, force est de constater que l'équipe entraînée par Leonardo Jardim est enfin dans une dynamique positive, grâce à l'apport de ses recrues hivernales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne semble pas vraiment du goût de l'entraîneur rhôdanien, apparu perplexe sur le sujet en conférence de presse ce dimanche.

"Vous connaissez ma position sur le mercato d’hiver. Après, eux, ils ont raison de 'profiter' des règlements. Si on a le droit de changer 8, 10 ou 12 joueurs, ils auraient tort de se priver. C’est même plutôt bien vu de leur part (…) La vraie question, c’est de se demander s’il n’y a pas des choses à faire pour limiter les mutations en hiver car c’est un petit peu n’importe quoi. Finalement, ça fausse un peu l’équité d’un championnat car l’équipe qu’on va rencontrer n’est plus du tout la même équipe que celle du match aller, lequel s’est déroulé il y a presque un mois", a regretté le technicien face aux médias. En cas de succès, l'OL reviendrait à 2 points du LOSC.