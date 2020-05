OL - Cheyrou : "On doit trouver de fortes personnalités"

Le nouveau resposable de la cellule de recrutement de l'OL estime que l'équipe a parfois manqué de caractère cette saison.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'Olympique Lyonnais ne sera pas qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Nommé comme nouveau responsable de la cellule de recrutement à la place de Florian Maurice, Bruno Cheyrou explique en partie cet échec par un manque de personnalité de l'effectif rhôdanien cette saison.

"On a tous fait le même constat. La saison passée, il y avait de très bons joueurs mais ils manquaient de personnalité, de caractère, de force pour pouvoir se dire les vérités, pour montrer les dents par rapport à l'adversaire", a-t-il ainsi affirmé à OLTV.

L'article continue ci-dessous

"Ce sera l'un des axes de travail de la cellule de recrutement pour donner plus de caractère. La qualité intrinsèque de l'équipe est très intéressante. On doit retrouver des fortes personnalités. Il faut de tout dans une équipe pour avoir un équilibre. Il faut des personnalités différentes. Si nous avons 11 leaders, ça va finir en bagarre générale à chaque fois et ce n'est pas le but. Il en faut 2-3 pour transmettre ces valeurs aux autres."

Plus d'équipes

Priorité à la défense

Parmi les postes recherchés pour renforcer l'effectif, le secteur défensif sera une priorité lors du mercato de cet été, alors que la club se pencherait déjà sur le dossier Mamadou Sakho.

"La personnalité d'une équipe part de derrière, poursuit Cheyrou. Il y a eu beaucoup de blessures et d'incertitudes dans ce secteur la saison passée. On va essayer d'être actifs assez rapidement. Un défenseur central est la priorité de notre recrutement pour renforcer l'équipe."