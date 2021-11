OL : Caçapa se souvient des débuts de Benzema avec les pros

Lors de la saison 2004-2005, un petit jeune attaquant débarquait dans le groupe professionnel lyonnais, constellé de stars.

Karim Benzema, 17 ans, ne doute alors pas d'avoir un bel avenir avec les Gones, comme l'a raconté un témoin de l'époque, Claudio Caçapa, dans un entretien à ESPN Brazil.

"Je voyais bien qu'il serait vraiment bon. Il était très concentré et connaissait déjà son potentiel. A 17 ans, il savait déjà ce qu'il voulait dans la vie et où il voulait aller en tant qu'athlète", rejoue le défenseur central brésilien.

L'intéressé se souvient de l'intronisation du jeune homme dans le groupe. "Quand quelqu'un intégrait le groupe professionnel, le jeune devait faire un discours au dîner ou au déjeuner en disant quel âge il avait, d'où il venait et ce qu'il espérait réaliser avec le maillot lyonnais", détaille-t-il encore.

"Karim s'est levé et a dit: 'Je suis arrivé ici pour prendre la place des attaquants qui sont ici. Je viens avec dévouement, travail et engagement pour, bien sûr, prendre votre place'. Si un garçon de 17 ans dit quelque chose comme ça, vous pouviez déjà savoir que sa carrière serait brillante, comme elle l'est aujourd'hui."

Une prédiction largement vérifiée dans les années qui vont suivre, Benzema s'imposant comme l'avant-centre titulaire des Gones, avant de rejoindre le Real Madrid en 2009 et de marquer l'histoire du club merengue depuis plus de dix ans désormais.