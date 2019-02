OL, Bruno Genesio : "Satisfait d'avoir gagné avant la C1"

L'entraîneur de l'OL est content de la victoire de son équipe et est conscient que ses joueurs ont, un peu, déjà la tête au Barça.

L'Olympique Lyonnais a enregistré un précieux succès dans la course au podium ce vendredi soir contre Guingamp. Mais les Gones ont joué à se faire peur. L'OL a bien failli craquer en toute fin de rencontre, concédant plusieurs occasions dont une énorme de Nolan Roux qui a vu son ballon de la tête échoué sur la barre. Après la rencontre, Bruno Genesio, au micro de Canal Plus, a préféré retenir le positif à savoir le résultat.

"On va dire que les trois points étaient le plus important. La première période était plutôt satisfaisante même si on avait un peu trop de déséquilibre à la perte du ballon. En seconde période, on a eu un peu plus de déchet, plus de mal à se créer des occasions, c'est miraculeux qu'on n'ait pas encaissé le but égalisateur à la dernière minute sur un ballon perdu. On doit faire beaucoup mieux dans le replacement", a confessé Bruno Genesio.

L'article continue ci-dessous

Fekir : "Les trois points sont là et c'est l'essentiel"

"Le match de mardi était forcément dans les têtes, quand on joue un huitième de finale, en particulier contre Barcelone, une partie de notre attention est accaparée par ce match. C'est pour ça que je suis satisfait d'avoir gagné avant la Ligue des champions, ce n'est jamais évident. Il faut souligner ce qui est positif à savoir qu'on a réussi à prendre les trois points", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Nabil Fekir, au micro de Canal Plus, a aussi regretté la manière : "On voulait mettre la manière, ça n’a pas été le cas ce soir. C’était une deuxième mi-temps compliquée pour nous mais heureusement, on a su tenir ce score jusqu’à la fin. (...) C’était important de gagner. On savait que Lille était à six points avant ce match, là on revient à trois points avant qu’ils ne jouent. C’est bien pour le match de mardi même si en deuxième mi-temps on a eu beaucoup de mal à produire notre jeu et à être régulier. Mais les trois points sont là et c’est l’essentiel".

Buteur, le capitaine de l'OL va manquer le match de mardi face au FC Barcelone ainsi que celui de dimanche prochain face à l'AS Monaco. Jason Denayer et Tanguy N'Dombélé sont également incertains pour la réception du Barça en Ligue des champions. Bruno Genesio va devoir trouver l'inspiration pour aligner une équipe compétitive sans un, voir plusieurs, joueurs cadre de son onze de départ.