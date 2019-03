OL - Bruno Genesio : "On est retombé dans nos travers"

Alors qu'il menait 2-0 dans un match simple, l'OL s'est fait rejoindre en l'espace de deux minutes à Strasbourg. Bruno Genesio nourrit des regrets.

Est-ce que ce sont deux points de perdus ce soir ? Regrettez-vous les absences de votre équipe ?

On a eu une absence pendant 10 minutes. Parce qu'on a longtemps mené 2-0 et on avait tout bien fait. On avait plutot bien maitrisé notre match. Malheureusement on est retombé dans nos travers en ne maîtrisant pas nos nerfs dans un premier temps, par individualisme ensuite et par un grand manque de maturité.

En voulez-vous à Ferland Mendy d'avoir un peu énervé tout le monde ?

Non je n'aime pas en vouloir à un joueur en particulier mais je trouve que c'est très dommage de gâcher ce match par des fautes largement évitables. Il y a aussi eu des erreurs dans le jeu, des pertes de balles évitables. Ce qui est gênant c'est que ce genre d'erreurs est à répétition.

Vous avez souvent mis ces erreurs sur le compte de la jeunesse...

Oui mais il faut apprendre de ses erreurs. Si on ne le fait pas c'est qu'il manque quelque chose.

Est-ce que votre équipe peut apprendre très vite pour retenir la leçon avant le Barça ?

Ce sera une autre compétition, un autre match , il ne faut pas faire de comparaison. C'étaitt important de s'impsoer ce soir pour le championnat, pour notre objectif. Mais on a encore tout gâché comme ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises cette saison.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Marcelo sorti très tôt sur blessure ?

On fera le point demain. Il y a des solutions, Marçal a repris cette après-midi avec la réserve. On a vu ue Kenny a bien tenu le poste, il y a plusieurs solutions. Il y a aussi Oumar Solet qui est un jeune joueur mais qui a plein de potentiel. On va se préparer pour une éventuelle absence qui n'est pas encore effective.

Kenny Tete peut-il être une solution pour mercredi ?

C'est une possibilité, il été très bon dans le marquage et l'agressivité donc oui ça peut être une solution.