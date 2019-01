OL, Bruno Genesio ironise sur la rumeur Leonardo Jardim : "Je l'ai battu 4 fois sur 6"

L'entraîneur de l'OL a ironisé sur la rumeur de l'arrivée de Leonardo Jardim chez les Gones. Il n'attend pas de renforts cet hiver.

En fin de contrat à l'issue de la saison actuelle avec l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio doit être heureux de voir Leonardo Jardim retrouver son poste sur le banc de l'AS Monaco. L'entraîneur portugais était annoncé du côté des Gones, par L'Equipe notamment, pour succéder au technicien français. En conférence de presse avant le match contre Amiens, Bruno Genesio a préféré ironisé sur cette rumeur et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

"C’est un grand coach. Il avait besoin de retrouver les terrains. On a la chance d'avoir de la stabilité à l'OL. Le président a choisi cela depuis 30 ans... J’ai regardé cette rumeur. Un petit clin d’œil pour moi, en 6 rencontres avec lui, il me semble en avoir gagné 4. Et comme il est considéré comme un très grand coach, finalement je me positionne pas trop mal. C’est pour rire bien sûr... Le président est le patron. Je me suis déjà exprimé sur la question de mon avenir. Il décidera du timing. J’ai exprimé un sentiment. Il faut garder la tête froide. Je reste concentré sur les objectifs. Je sais ce que je souhaite. Il y a beaucoup de grands entraîneurs qui ont envie d’entraîner l’OL. Le plus important est que cela ne nous perturbe pas ", a indiqué l'entraîneur des Gones.

Pas de recrue en vue

Bruno Genesio ne s'attend pas à voir arriver un renfort cet hiver : " J'ai l'impression qu'on va se diriger vers une stabilité. Mais j'ai un peu d'expérience maintenant et je sais que les derniers jours du mercato, il peut y avoir des coups d'accélérateur. Donc on verra. La défense centrale ? J’ai cinq joueurs à ce poste si on ajoute Marçal. On a besoin de temps en temps de ménager certains et de concerner le plus de joueurs possibles. Il faut aussi une complicité à ce poste. On a tout ce qu’il faut pour tenir la route dans ce secteur… Le recrutement à ce poste n’est pour le moment pas d’actualité" .

Après la victoire en Coupe de France contre Amiens, l'OL retrouve de nouveau l'équipe nordiste. Le technicien des Gones s'en méfie : "Je pense qu'il faut s'attendre à un match complètement différent à celui qu'on a disputé jeudi en Coupe de France (2-0). Avec une équipe différente dans la composition car beaucoup de titulaires n'étaient pas là jeudi. Mais aussi dans l'état d'esprit, dans la motivation. Si j'ai bien cerné et compris, il y aura une équipe qui ressemblera davantage à l'équipe affrontée en Coupe de la Ligue, en décembre (3-2). J'espère qu'elle sera dans le même état d'esprit que lors des derniers matches. Mais j'ai appris à être prudent. On va tout faire pour qu'elle le soit, dans le contenu et dans l'état d'esprit affiché lors des deux derniers matchs ".

Bruno Genesio a commenté le faux pas de l'OM ce vendredi : "Je ne sais pas si la victoire de Lille peut nous aider. On a plus tendance à s'occuper de nous. Et je ne pense pas que la victoire de Lille soit une mauvaise opération pour nous. Au contraire peut-être... Marseille est un concurrent direct et malgré tout ce que je peux entendre, ils ne sont pas si loin. Ils ont un effectif important, ils n'ont plus qu'une seule compétition à disputer et les voir le plus loin possible de nous, ça serait une bonne chose" .