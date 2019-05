OL - Bruno Genesio confirme les forfaits de Nabil Fekir et Jason Denayer

Bruno Genesio s'est exprimé en conférence de presse et a notamment évoquer les absences de Nabil Fekir et Jason Denayer, blessés.

Annoncés forfaits ce vendredi matin, Nabil Fekir et Jason Denayer sont officiellement indisponibles pour la dernière réception de la saison, contre ce samedi (21h), comme l'a confirmé Bruno Genesio. Kenny Tete est également indisponible.

"Nabil (Fekir) sera forfait pour demain, il a une petite lésion à l'adducteur. Jason (Denayer, ndlr) et Kenny Tete sont forfaits également (...) Nabil est notre capitaine donc c'est embêtant. J'aurais préféré avoir un effectif au complet pour ce match. On aura face à nous une équipe qui va jouer sa vie donc on sait que ça ne sera pas facile" a expliqué le technicien lyonnais.

🎙 Bruno Genesio "Nabil sera forfait pour demain, il a une petite lésion à l'adducteur. Jason et Kenny Tete sont forfaits également" #OLSMC pic.twitter.com/3kjgMmFlPi

— Olympique Lyonnais (@OL) 17 mai 2019

"Être vigilant"

L'entraîneur des Gones a exprimé l'importance d'une victoire pour le dernier match à domicile de l'OL, qui assurerait au club de finir à la 3ème place du championnat, synonyme - au minimum - de barrage de Ligue des Champions : "J'ai demandé aux joueurs de rester très sérieux et mobilisés. Il faut être vigilants. (...) On a fait un match satisfaisant à Marseille. Le danger est de penser que c'est terminé. On aura un adversaire qui voudra prendre des points."

Bruno Genesio, qui a annoncé son départ du club la saison prochaine, effectuera ce samedi son dernier match au Groupama Stadium, avant de se déplacer à Nîmes le 24 mai prochain, pour un dernier match sur le banc lyonnais.