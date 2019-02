OL, Bruno Genesio : "Battre le PSG ce n'est pas un bonus"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais vise uniquement la victoire contre le PSG. Il n'est pas préoccupé par les déclarations de Memphis Depay.

En conférence de presse, Bruno Genesio a affiché ses ambitions avant le match contre le champion de France en titre : "Le PSG ? On connaît leurs points forts, ils en ont beaucoup. On a vu leur dernier match contre Rennes qui a beaucoup ressemblé au match qu'on avait fait là-bas. On sait les ingrédients qu'il faut mettre pour les bousculer. Ceux qu'on avait mis les deux dernières fois où on les a battu ici. Je reste prudent, j'attends de voir la dynamique est bonne pour l'instant, mais on ne va pas tirer des conclusions après seulement trois ou quatre matches de bon".

L'entraîneur de l'OL vise un succès et ne joue pas petit bras : "Ce qui est important c'est les points en championnat, c'est une motivation supplémentaire de jouer le PSG qui est invaincu. mais ce n'est pas le plus important. C'est de prendre des points pour se rapprocher de l'objectif finale qui a été rappelé : c'est la deuxième place. On n'est pas là pour se glorifier d'avoir fait tomber Paris. Il faut se rapprocher de nos objectifs. Prendre trois points contre le PSG ce n'est pas un bonus. Certes l'équipe est très forte et très performante mais on est chez nous on veut s'imposer. On l'a déjà fait".

"Il n'y a pas Neymar, je ne veux même pas l'entendre. Il a quand même Mbappé, Cavani, Di Maria et Draxler. Je n'en parlerais même pas. On voit ce qu'ils sont capables de faire vu ce qu'ils ont fait contre Rennes en seconde période. Ils sont performants sans Verratti et Neymar. C'est une très grande équipe, ils l'ont prouvé en Ligue des champions et ce peu importe l'équipe qui va débuter dimanche. Mais nous aussi on est une grande équipe et on devra le montrer dimanche", a ajouté l'entraîneur français.

"Je n'ai plus envie de parler de mon avenir"

"On a eu des ambiances exceptionnelles ici au Groupama Stadium qui nous ont aidé à aller chercher des résultats. C'est une force supplémentaire pour l'équipe. C'est un rendez-vous spécial car c'est une grande équipe, avec un grand coach. Comme les joueurs on a envie de s'évaluer et voir si on peut rivaliser avec eux. Dans la préparation, il n'y a pas de différence avec les autres matchs. On aurait pu les faire douter plus à l'aller, on a manqué des occasions et le match aurait pu avoir une autre lecture en fonction des décisions de l'arbitre", a conclu Bruno Genesio.

L'entraîneur de l'OL n'a pas polémiqué après la déclaration de Memphis Depay qui souhaite évoluer dans un des meilleurs clubs européens : "Les propos de Memphis Depay ? Je pense qu'on est une grande équipe et un grand club. Bien évidemment y a des clubs plus prestigieux que nous. Je pense qu'on est un grand club. C'est d'ailleurs ce qu'à dit Memphis. Il y a deux façons de lire ce genre d'interviews. Souvent elles sont ressorties du contexte. Je connais Memphis, je sais qu'il assume ses propos, s'il a démenti cela c'est qu'il est sincère. Je n'en ai pas parlé avec lui ce n'était pas important. J'attends juste qu'il réagisse sur le terrain".

Enfin, Bruno Genesio s'est agacé de la nouvelle question sur une éventuelle prolongation de contrat chez les Gones : "Les déclarations de Jean-Michel Aulas sur mon avenir ? Je n'ai plus envie de parler de tout ça, je sais lire entre les lignes, je connais le président, j'ai lu ce qu'il a dit, j'ai entendu ce qu'il avait à me dire, mais je n'ai plus envie de parler de mon avenir".