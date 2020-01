OL - Brest (3-1), Dembélé et Aouar portent les Gones

L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en venant à bout de Brest, ce mercredi soir.

Deuxième victoire en 2020 pour l'Olympique Lyonnais. Si l'OL est à la peine sur le mercato et n'arrive pas à trouver des remplaçants à Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde, pour le moment, tout se passe bien sur le terrain depuis la reprise. Large vainqueur de Bourg-en-Bresse en 32èmes de finale de la samedi soir, l'Olympique Lyonnais a confirmé qu'il faudrait compter avec lui dans les Coupes nationales en 2020.

Rudi Garcia avait alerté ses joueurs sur l'importance de franchir ce tour afin d'aller en demi-finale et tenter de remporter une Coupe cette saison. Visiblement, le message est bien passé. Souvent suffisant face aux clubs plus modestes, l'OL n'a pas pris de haut Brest ce mercredi soir. Les Gones ont maitrisé la partie sans briller pour autant et se sont rapidement mis dans les meilleures conditions en ouvrant le score peu après le quart d'heure de jeu.

L'OL monte en puissance

Sur une longue relance de Donovan Léon, l'OL a explosé en contre. En deux passes, Moussa Dembélé s'est retrouvé seul face au but de Brest et il n'a pas tremblé. Un peu moins efficace sur la fin de l'année 2019, l'attaquant français débute l'année 2020 sur les chapeaux de roues. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive en Coupe de , l'avant-centre de 23 ans, qui devra porter l'attaque de en cette seconde partie de saison, honore son statut à merveille.

L'Olympique Lyonnais aurait même pu mener 2-0 à la pause si Houssem Aouar avait été un poil plus efficace. Le meneur de jeu de l'OL a vu sa frappe heurter la barre quelques minutes avant la pause, et a ensuite manqué un lob suite à une erreur de Leon. Timoré, Brest n'a eu qu'une petite occasion à se mettre sous la dent durant le premier acte après une sortie hasardeuse de Tatarusanu, mais Autret n'a pas été assez précis sur sa tentative de lob.

La seconde période a débuté sur un petit rythme, mais rapidement l'Olympique Lyonnais a fait le break. Alors que Perraud réclamait un penalty de l'autre côté du terrain, le jeu a continué et sur le côté droit Tete a fixé la défense brestoise avant de trouver Aouar en retrait. Le milieu de l'OL a ajusté Leon avec son pied droit. Un but qui a permis aux Gones de se donner encore un peu plus d'air. Mais en fin de rencontre, les hommes de Rudi Garcia sont retombés dans leur travers et se sont fait peur. Grandsir a réduit l'écart et donner dix minutes de frisson au public lyonnais. Finalement, Jean Lucas a mis fin au suspens en marquant le troisième but de l'OL dans le temps additionnel. Lyon sera au rendez-vous du dernier carré de la compétition et continue de se rassurer avant la reprise de la et un déplacement à .