OL : Bosz et Juninho reviennent sur l'épisode Paqueta

Arrivé en retard à la causerie d'avant-match, le Brésilien avait débuté le match contre le Sparta Prague sur le banc en guise de sanction, jeudi soir.

Dire qu'il est en forme en ce début de saison 2021-22 serait un euphémisme tant Lucas Paqueta rayonne ces dernières semaines sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Véritable métronome du jeu proposé par l'équipe de Peter Bosz, l'international brésilien impressionne par sa régularité à un niveau de jeu relevant de l'exceptionnel.

Messi à Paris, "une bonne surprise" juge Ronaldinho

L'article continue ci-dessous

Clairement candidat au titre de meilleur joueur de la Ligue 1, l'ancien de l'AC Milan ne brille pas seulement sur les pelouses de l'Hexagone. En effet, Lucas Paqueta s'est de nouveau montré décisif jeudi soir, en inscrivant notamment le troisième but de l'OL sur la pelouse du Sparta Prague (3-4). Et dire qu'il était entré à la mi-temps...



Mené 2-0 après 19 minutes de jeu, l'OL s'en est remis au talent de son milieu offensif pour renverser son adversaire du soir. Initialement, Lucas Paqueta était en réalité censer débuter ce match, mais ce dernier est arrivé en retard à la causerie de son entraîneur. Il a donc été sanctionné par Peter Bosz et Juninho.

"On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard"

"Les règles sont les mêmes pour tous. Je veux voir les excuses sur le terrain. Il a montré la bonne réponse", a expliqué son entraîneur au sortir de la rencontre, heureux de la réaction professionnelle de son joueur. Un avis partagé par Juninho, qui accorde une importance toute particulière à la discipline et au respect des valeurs du club.

"Honnêtement, je préfère perdre 5-0 que prendre certaines décisions qui vont contre nos valeurs. On a des valeurs. C'est pas qu'on veuille être meilleurs que les autres mais on décide de nos valeurs ensemble", a expliqué le directeur sportif au micro de Canal+. "J'ai déjà discuté avec l'agent de Paqueta aussi. Malheureusement, il n'y a pas le choix. C'est décidé avant. On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard mais la porte était déjà fermée. À partir du moment où le coach démarre la causerie et que le joueur n'est pas rentré, il sait que quelque chose va se passer", a insisté le Brésilien. Sauf que 45 minutes lui ont été suffisantes pour impacter considérablement le match.