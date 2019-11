OL-Benfica : toutes les réactions

L'OL a signé un précieux succès contre Benfica (3-1) pour se relancer en Ligue des champions. Retrouvez les réactions des protagonistes.

Rudi Garcia (entraîneur de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "La seconde période a été suffisante pour le résultat mais insuffisante par rapport au potentiel de l'équipe. On marque un but sur une action arrêtée en première période [...] Dieu sait que les coups de pied arrêtés sont importants notamment en . C'est une vraie satisfaction. On a écarté mais il faudra désormais faire un résultat en (...) Memphis voulait reprendre, mais on ne pouvait pas se le permettre. Il a senti une petite alerte à la cuisse sur une accélération en fin de première période. Il m'a dit qu'il voulait continuer à jouer mais il était inconcevable pour nous de prendre le moindre risque. Après, forcément, la perte de notre leader technique a donné un second souffle à l'adversaire. Mais, heureusement, on a réussi à garder les trois points".

Houssem Aouar (milieu de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "Une soirée parfaite ? Je ne sais pas. Mais on a retrouvé notre attitude, notre esprit collectif, et c'est une grosse satisfaction. On enchaîne une troisième victoire consécutive. Après, on voit qu'on a encore quelques doutes. On a été moins sereins en seconde période, il faudra travailler là-dessus. Mais j'ai bien aimé notre réaction après le but encaissé. Il y a pas longtemps, on aurait pu sombrer après ça, mais là on a réussi à mettre un troisième but. C'est très positif".