OL - Bayern Munich : Rudi Garcia préfère encore Toko Ekambi à Dembélé

Malgré son doublé face à Manchester City, Moussa Dembélé reste encore sur le banc au profit de Karl Toko-Ekambi, à son avantage depuis deux matches.

Après le PSG, l’Olympique Lyonnais a son destin entre les mains pour décrocher la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Pour ça, les Gones ont minimum 90 minutes pour faire tomber le , auteur d’une masterclass face au Barça (8-2).

Comme face à la Turin et , Rudi Garcia a décidé de reconduire son traditionnel 3-5-2 type avec un trio défensif composé de Marçal, Marcelo et Denayer. Buteur contre les Citizens mais touché, Maxwel Cornet tient bien sa place en piston gauche, Dubois étant son pendant à droite. Au milieu, le jeune triangle Caqueret-Guimaraes-Aouar aura fort à faire face à l’entrejeu bavarois mais l’étincelle pourrait bien venir d’eux. Finalement, et alors qu'on pouvait s'attendre à un changement après son doublé face à City, Moussa Dembélé est encore remplaçant, Garcia lui préférant Karl Toko Ekambi.

Côté munichois, pas de surprise de la part d’Hansi Flick avec un onze type. Malgré son retour à l’entraînement, Benjamin Pavard prend place sur le banc, le côté droit de la défense revenant à Joshua Kimmich.

La composition de l’OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay (cap), Toko Ekambi

La composition du Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davis - Alcantara, Goretzka - Perisic, Müller, Gnabry - Lewandowski