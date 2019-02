OL-Barça - Au centre de la réflexion de Bruno Genesio, pourquoi Houssem Aouar est la clé du match aller

En marge des incertitudes Denayer et Ndombélé, la réflexion de Bruno Genesio sur son onze s'est surtout portée sur le positionnement d'Houssem Aouar.

Bruno Genesio a très vite eu un aperçu de ses différentes options. Dès samedi, au lendemain du match face à Guingamp (2-1) auquel Tanguy Ndombélé n'avait pas pris part pour une douleur à la cheville, le technicien rhodanien savait avec une quasi-certitude que son milieu international français pourrait prendre part au choc du mardi suivant face au FC Barcelone. L'inquiétude était plus vive concernant Jason Denayer, mais une éventuelle absence du Belge l'aurait conduit à le remplacer par Fernando Marçal sans imaginer de révolution ni dans le système ni dans l'animation. Au delà de cette incertitude, Bruno Genesio en est donc très vite revenu à sa problématique de base : dans quel schéma faire évoluer son équipe en l'absence de Nabil Fekir, capitaine, meilleur joueur et point central de l'habituel échiquier lyonnais ?

Houssem Aouar, le 3 en 1

À l'étude de ses différentes possibilités, Bruno Genesio a conclu que tout l'édifice lyonnais découlerait du positionnement d'Houssem Aouar. La première réflexion a été menée autour de l'hypothèse la plus naturelle, à savoir faire évoluer le jeune milieu lyonnais au poste qu'il occupe depuis maintenant plusieurs semaines : en numéro 6 dans un double pivot classique. Lundi soir, l'option prédominait encore après les essais de l'ultime entraînement sur la pelouse du terrain le plus reculé du Groupama Training Center.

Dans ce système de jeu, une problématique de taille subsiste puisque Bruno Genesio hésite à assumer une infériorité numérique dans l'entrejeu et craint de se jeter à corps perdu dans ce qui fait historiquement la force catalane. Une solution de repli vient alors immédiatement à l'esprit, celle déjà utilisée face à Manchester City. Lundi soir, l'idée faisait encore son chemin.

En décalant Houssem Aouar sur le côté gauche, Bruno Genesio renforce son milieu de terrain et s'offre une transition potentiellement plus rapide puisqu'un peu plus haute sur le terrain. S'il a plusieurs fois prouvé qu'il savait être à la hauteur de la tâche, Houssem Aouar ne l'apprécie pas pour autant. Cantonné à défendre sur le côté, ses zones d'action et son influence sur le jeu réduisent. Mais l'OL n'aura sans doute pas beaucoup le ballon, ce qui relègue cette contrepartie au second plan. L'option pourrait également permettre à Maxwel Cornet de retrouver le côté droit où il avait briller face à City et à Bruno Genesio de maximiser l'équilibre avec deux joueurs de côté capables de défendre en plus de la titularisation de Lucas Tousart en sentinelle, le profil le plus résolument défensif du milieu rhodanien.

Une troisième hypothèse se dégage de la réflexion du staff lyonnais et elle consiste à faire évoluer Houssem Aouar un cran plus haut, en numéro 10. S'il n'a plus évolué depuis longtemps à son poste de formation, l'international Espoirs français a fait évoluer des qualités qui en font un candidat naturel au poste. D'une certaine manière, l'idée de positionner Houssem Aouar en lieu et place de Nabil Fekir regroupe plusieurs éléments qui pourraient pousser Bruno Genesio à faire ce choix plus offensif que les autres.

D'abord parce que le milieu de terrain n'en serait pas plus dépourvu, Aouar évoluant libre entre les lignes du milieu et de la défense adverse, Lucas Tousart faisant son entrée dans le onze pour équilibrer les débats. Ensuite parce que les phases de transition revêtent une importance capitale pour l'entraîneur lyonnais qui imagine bien son jeune joueur servir dans la profondeur Cornet, Traoré ou Depay. Et puis enfin parce que Memphis pourrait retrouver la pointe de l'attaque avec un soutien, le poste où il s'est clairement montré le plus brillant ces derniers mois.

À quelques heures du choc, aucune décision n'est encore arrêtée et le secret reste bien gardé. Quoi qu'il en soit, Houssem Aouar semble bien être l'élément central qui déterminera tout le reste. Cela tombe bien, le jeune milieu sait déjà qu'il sera observé. Par son entraîneur, par celui de l'adversaire et par Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps qui sera dans les tribunes du Groupama Stadium à moins de trois semaines de la prochaine liste des Bleus.

Julien Quelen, à Lyon.