OL, Aulas ne veut pas se précipiter pour la prolongation de Genésio

Lors d’une intervention sur OLTV, Jean-Michel Aulas a déclaré qu’il n’existait aucune urgence pour prolonger Bruno Genésio, son coach.

Jean-Michel Aulas envisagerait-il de mettre un terme à sa collaboration avec Bruno Genésio ? On pourrait le penser à la lecture des propos que le président de l’Olympique Lyonnais a tenus mercredi soir sur la chaine du club.

À une question concernant les avancées d’une discussion pour une prolongation de contrat du coach, JMA a livré une réponse pour le moins surprenante en lâchant : "Une prolongation de Bruno ? Je pense qu’il ne faut pas précipiter les choses… Regardez Rudi Garcia à Marseille. On verra en fin de saison". Pour rappel, Garcia a été prolongé à l'OM en automne dernier, et depuis l'équipe phocéenne ne cesse d'aligner les contre-performances. Son limogeage est cependant difficile à envisager pour sa direction, en raison des couts qu'une telle séparation engendrerait.

Au lendemain de l’élimination inattendue essuyée en Coupe de la Ligue face à Strasbourg, cette déclaration d'Aulas pourrait ne pas être anodine. Ce dernier a pour habitude d'envoyer des messages codés à ses coaches et aussi à ses joueurs pour leur rappeler leurs responsabilités. Et, il est certain que ces quelques mots lâchés ne sont pas de nature à réconforter l’entraineur à la suite du premier accroc de l’année.

Depuis l’entame de la saison, Aulas tenait pourtant régulièrement discours positifs à l’endroit de son coach, ne cessant par ailleurs de le soutenir lors des périodes difficiles. Cette volte-face a de quoi provoquer un mini-malaise, même si ce n’est pas la première fois que le président des Gones met la pression sur son entraineur. Il y a deux saisons, lors d'une phase aller de championnat laborieuse, il lui avait déjà fixé un ultimatum de manière indirecte.