OL - Au tour d'Ada Hegerberg de se faire les croisés...

L'Olympique Lyonnais a annoncé, via un communiqué, que Ada Hegerberg, membre de l'équipe féminine, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur.

La malédiction se poursuit du côté de l'Olympique Lyonnais... Après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde chez les hommes, les deux joueurs souffrant chacun d'une rupture des ligaments croisés, c'est désormais au tour d'Ada Hegerberg, meilleure joueuse de l'équipe féminine, de souffrir de cette même blessure. Première femme à remporter le Ballon d'Or en 2019, la Norvégienne était déjà absente face au (5-0).

"C'est un coup dur pour moi​"

"L’Olympique Lyonnais déplore la blessure d’Ada Hegerberg victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue à l’entraînement. La date opératoire sera définie dans les prochains jours et l’indisponibilité sera cohérente avec les statistiques connues pour ce type de blessure", a écrit le club présidé par Jean-Michel Aulas, ce mardi, pour annoncer l'absence d'Ada Hegerberg pour une durée indérerminée, mais qui devrait porter sur au moins six mois.

"C'est un coup dur pour moi mais je vais travailler pour surmonter cela avec tout mon coeur et toute mon énergie", a pour sa part écrit la joueuse, sur Twitter. Habituellement rare, la rupture des ligaments croisés, pire blessure possible pour un footballeur, se fait de plus en plus présente ces derniers mois...