OL, Aouar : "Retranscrire en championnat ce que l'on fait dans les Coupes"

Fier d'avoir donné la victoire à son équipe, le milieu de terrain français a analysé la prestation des siens et l'impact de Rudi Garcia sur son jeu.

Houssem Aouar était aux anges. Auteur de l'unique but de la partie face à l' , le milieu de terrain français a donné la victoire à son équipe et a permis à l'Olympique Lyonnais de se qualifier pour les demi-finales de la . Neuvième de à huit points du podium, l'OL est encore en lice dans les deux Coupes nationales (finale de et demi-finale en Coupe de ). Après la rencontre, Houssem Aouar a admis que les Coupes réussissaient bien à cette saison et que les joueurs allaient devoir mettre les mêmes ingrédients pour remonter au classement en .

"Honnêtement on n’a pas douté. On a fait un début 2020 très fort on avait forcément beaucoup de confiance en nous. En tout cas on va essayer de vite se replonger dans ce championnat parce qu'il faut qu’on ramène des points parce qu’on en a beaucoup trop perdu. En Coupe, on fait le job. On va tout faire pour le faire le championnat parce qu'il nous manque énormément de points. On va vite se concentrer pour travailler tout ce qu'il faut sur le jeu. Honnêtement je n’ai pas l’explication, peut-être qu’en championnat on a aussi un manque de confiance. Mais en coupe c’est vrai qu’on fait les choses plutôt bien", a avoué Aouar.

"Beaucoup de libération"

"Sur le but, je trouve que Berto (Bertrand Traoré) fait pratiquement tout le travail avec cette feinte de frappe et en même temps il me la glisse. Après, je n’avais plus qu’à tirer fort dans le but et ça m’a réussi. Je suis content de marquer ce but dans un match aussi important. Oui, il y a eu de la libération car c’était compliqué. On savait que ça ne tenait qu’à un fil de part et d’autre. Je pense que l’équipe qui prenait le but en premier allait souffrir pour revenir. En plus, il y avait les prolongations qui arrivaient. Il y a beaucoup de libération et on est content de gagner ici chez nous", a ajouté le milieu de terrain de l'OL.

Houssem Aouar a loué l'impact de Rudi Garcia sur son jeu et sait les domaines qu'il doit travailler pour continuer à progresser : "Je discute énormément avec le coach Garcia. Je partage son point de vue sur le fait de venir chercher un peu plus les ballons et influer davantage sur le jeu de l'équipe. Je n'ai pas su le faire lors des derniers matchs. Je regarde les matchs et on discute avec le coach et Juni. On sait sur quoi il faut travailler."

"J’ai marqué de buts assez importants ou du moins qui ont donné un sens aux résultats. Donc oui, je suis satisfait de ces buts-là. Franchement, je pense que l’équipe a une grande force de caractère cette saison, notamment en coupes, donc il va falloir la garder et la retranscrire en championnat", a conclu le milieu de terrain français. L'Olympique Lyonnais va devoir remettre le bleu de chauffe dès dimanche après-midi avec la réception de .