OL - Andersen : "Je pense que ça va mieux"

Le défenseur central danois, peu convaincant à ses débuts, est revenu sur son début d'aventure délicat à Lyon.

Joachim Andersen est arrivé à en provenance de la l'été dernier.

Le défenseur danois, recruté 30 millions d'euros, était très attendu mais ses performances ne sont pour l'instant pas à la hauteur de l'investissement consenti. Un début d'expérience mitigé qu'il n'esquive pas, assumant pleinement ses responsabilités.

"Il y a eu beaucoup d'attente autour de mon arrivée", a-t-il expliqué ce jeudi en conférence de presse. "C'est vrai qu'au début ça n'a pas été top. J'ai fait deux erreurs en pré-saison. Je pense que ça va mieux même si je peux encore m'améliorer. Mon prix ? Je n'y prête pas trop attention. Cela intéresse plutôt la presse mais pas moi. J'ai eu beaucoup de critiques lors de mes débuts, vous avez été dur avec moi".

Ce n'est pas la première fois que la recrue estivale de l'OL aborde sa forme inégale. Il y a quelques semaines, il avait avoué avoir été plombé par des soucis physiques.

"Je suis arrivé à Lyon à la mi-juillet, je me suis blessé. Ainsi, pendant les deux ou trois premières semaines, je ne pouvais rien faire à cause de ma blessure", avait-t-il expliqué dans des propos accordés au journale Ekstra Bladet.

"Bien sûr, c’était frustrant, et c’était aussi un peu dur au début, parce que vous voulez vous présenter sous votre meilleur jour pour vos débuts. Ils ont misé beaucoup d’argent sur moi. Ensuite, j’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe et je sentais que je ne pouvais pas me donner à 100%. Je devais aussi m’habituer à un nouveau style de jeu".

"C'est un football différent de celui pratiqué en , où j’étais habitué à ce que tout le monde sache quoi faire avec une bonne organisation. Vous sous-estimez également ce qui se passe hors des terrains. Il y a beaucoup de choses à maîtriser", avait-il conclu.