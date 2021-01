OL - Ambitieux, Rudi Garcia prône la stabilité

Dans des propos accordés au Progrès, l'entraîneur de l'OL s'est dit serein par rapport à sa situation personnelle. Idéal pour atteindre les objectifs.

Leader de la à la faveur d'une meilleure différence de buts que , second, et avec un point d'avance sur le , l'Olympique Lyonnais peut se mettre à rêver. Bien installé sur le podium, le club présidé par Jean-Michel Aulas a donc tout intérêt à préserver ses meilleurs joueurs cet hiver.

Alors que l'avenir de Memphis Depay pourrait s'écrire du côté du Barça, Rudi Garcia, l'entraîneur du club, est apparu optimiste en début de semaine quant aux chances lyonnaises de faire rester ses meilleurs éléments. "On aborde ce mercato sereinement car on se trouve tous sur la même longueur d'onde à l'intérieur du club. On sait que quand on a un effectif capable d'être premier après 17 journées de championnat, on a tous envie de le garder dans son ensemble", a-t-il confié.

"Le staff veut retrouver la Ligue des Champions comme les joueurs"

Plus globalement, Rudi Garcia est serein à l'approche de cette seconde partie de saison. En phase avec son président et son effectif, il estime avoir la stabilité nécessaire pour atteindre des objectifs ambitieux. "J’ai laissé le président se reposer. Je l’ai encore eu hier, il est revenu de vacances. Tout va bien, on est très ambitieux. On veut retrouver la Ligue des Champions. Les joueurs savent que le staff est très ambitieux et fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Le staff veut retrouver la Ligue des Champions comme les joueurs", a-t-il expliqué ce mercredi, dans les colonnes du quotidien local Le Progrès.



"Donc il n’y a pas de raison que les joueurs ne suivent pas, quand bien même rien ne soit réglé à la 38e journée. On veut réussir. On aura le temps de régler les choses. Quand un coach est en fin de contrat, s’il y a un manque d’adhésion, là, ça peut être un problème. Mais nous, on est à l’abri de ça", a ensuite assuré l'ancien technicien de l'OM, du LOSC ou encore de l' . Un discours positif qui devrait permettre à de travailler dans un climat enfin favorable.



Ce mercredi, dans le cadre de la 18ème journée de , l'Olympique Lyonnais affronte le Racing Club de Lens avec la volonté de s'imposer pour préserver sa place de leader du Championnat de . Pour rappel, le LOSC et le Paris Saint-Germain suivent de près au classement.