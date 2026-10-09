Dix ans après avoir insulté Laurent Blanc, son ancien entraîneur au Paris Saint-Germain, lors d'une diffusion en direct sur l'application « Periscope », le latéral droit ivoirien Serge Aurier a présenté des excuses à la sincérité douteuse, dans le cadre d'une séquence humoristique préparée par la chaîne française « Canal+ ».

Aurier, âgé de 33 ans, est apparu dans l'émission « L'Inspecteur Mato » présentée par Hervé Mathoux, où il a été poussé à présenter des excuses « plus sincères » à son ancien entraîneur, malgré ce qu'il avait affirmé au début de l'entretien : « Je ne peux pas faire semblant… ».

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L'affaire remonte à la saison 2015-2016, lorsqu'Aurier avait attaqué son entraîneur et certains de ses coéquipiers, décrivant Blanc en ces termes : « C'est une fiotte », une expression qui avait provoqué une crise au sein du Paris Saint-Germain.

Aurier a justifié ce qui s'était passé à l'époque dans des déclarations à « RMC Sport », affirmant : « Si vous regardez bien la vidéo, je suis en plein délire. Ce sont des questions auxquelles je ne fais même pas attention en répondant, parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'application, et c'était pour rire. Après, aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment une grosse bêtise, parce que c'est énorme ».

Le joueur avait été écarté de l'équipe pendant deux mois, tandis que Blanc avait éprouvé de l'amertume en raison de l'absence de soutien de la direction, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, étant venu rendre visite à Aurier dans l'équipe réserve un seul mois après l'éclatement de la crise.

Des excuses à l'oignon et aux gouttes pour les yeux

Une décennie plus tard, à un moment où Aurier est devenu entraîneur d'une équipe des moins de 15 ans au club de Lens, il a profité de son apparition sur « Canal+ » pour présenter ses excuses à Blanc, même s'il semble que ce soit la chaîne qui l'y ait poussé.

Aurier a eu recours à l'oignon, à des gouttes pour les yeux et à une musique de piano triste, et a lu un message écrit sur des feuilles adressé à son ancien entraîneur : « Cher Laurent, si tu savais à quel point je regrette. Dix ans ont passé, et je ne cesse de penser à toi. Je n'en pensais pas un mot. Discutons autour d'une tasse de café. Je t'invite, et j'insiste. Je t'en prie coach, pardonne-moi ».

La sincérité des excuses d'Aurier reste sujette à caution, après qu'il a lui-même affirmé qu'il ne pouvait pas faire semblant, tandis qu'une éventuelle réponse de Blanc, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, est attendue.



