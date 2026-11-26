Comment regarder OH Louvain-Courtrai avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 13 27 nov. 2026 - 14:45 King Power at Den Dreef

L’OH Louvain reçoit Courtrai au King Power at Den Dreef pour une rencontre de première division belge entre une équipe qui peut encore grimper au classement et une autre coincée près du bas du tableau.

Louvain occupe la 13e place du classement après un mois globalement encourageant. Des victoires contre le KV Malines et Saint-Trond, ainsi qu’un nul 2-2 face à Lommel, lui avaient permis de prendre de l’élan.

Cette dynamique a été freinée le 22 novembre, lorsqu’Anderlecht s’est imposé 1-0. Louvain voudra montrer qu’il ne s’agissait que d’un faux pas, et non du début d’une mauvaise série.

Courtrai se trouve dans une situation bien plus difficile. L’équipe de Daniel Beichler est 18e et a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, ne marquant que deux buts sur cette période.

Une bonne nouvelle vient toutefois du camp visiteur. Le gardien Patrik Gunnarsson, ancien joueur de Brentford, a retrouvé le football de première division après une longue absence due à une grave maladie neurologique.

Beichler doit rapidement aider son équipe à retrouver le chemin des filets et une stabilité défensive. Voici comment suivre le match, ainsi que les dernières nouvelles des équipes, leur forme et le bilan de leurs confrontations directes.

Les informations officielles concernant la diffusion d’OH Louvain-Courtrai ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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