OGC Nice - Patrick Vieira : "Les reports peuvent se comprendre"

Une semaine après le report du derby face à l'AS Monaco, le match opposant Nice à l'ASSE a cette fois été décalé. Logique, selon Patrick Vieira.

Déjà concerné par les reports lors de la journée précédente, le derby tant attendu face à l'AS Monaco, qui devait avoir lieu vendredi dernier ayant été déplacé au 16 janvier prochain, l'OGC Nice de Patrick Vieira n'a pas été épargné lors de cette 18ème journée.

En effet, la réception de l'AS Saint-Etienne, initialement prévue ce vendredi soir (20h45) va finalement se jouer dimanche après-midi (17h00). Changement de programme. Néanmoins, contrairement à d'autres matches du championnat de France, celui opposant les Aiglons au club du Forez va bel et bien se jouer ce week-end. Suffisant pour satisfaire l'entraîneur de l'OGC Nice.

"Des choses à prendre en considération, et elles sont plus importantes que le foot"

"On est très satisfaits de jouer parce qu'on a un match déjà reporté. En avoir un deuxième, ça aurait été très compliqué pour la suite. C'est bien qu'on ait trouvé une date, c'était important et les deux clubs avaient envie de jouer. À partir du moment où on a le feu vert, on est satisfaits", a ainsi commenté l'ancien joueur des Gunners d'Arsenal ce jeudi, en conférence de presse. À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

🚨 Officiel : La rencontre #OGCNASSE (initialement programmée au vendredi à 20h45) est reportée à ce dimanche à 17h ! #NoëlAuStade pic.twitter.com/MwlkBRcAHN — OGC Nice (@ogcnice) 13 décembre 2018​

"On est tous dans un bon état d'esprit pour jouer les matches, mais quand on regarde tout ce qu'il se passe en France, les reports peuvent se comprendre et on doit le comprendre. On voudrait tous jouer mais il y a des choses à prendre en considération, et elles sont plus importantes que le foot actuellement. Ces décisions ont seulement changé notre semaine, on a dû s'adapter et mettre un jour de repos en plus ce jeudi, mais les joueurs étaient contents de ce côté-là, donc c'est bien", a-t'il ajouté. Un discours sous le signe du bon sens pour Patrick Vieira.