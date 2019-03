OGC Nice - Patrick Vieira : "Les joueurs le méritent vraiment"

Alors que ses joueurs ont renoué avec le succès à domicile face à Strasbourg (1-0), Patrick Vieira n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre.

Après 26 matches joués, l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg comptaient le même nombre de points (37). Si au coup d'envoi, les Alsaciens étaient devant les Azuréens au classement à la faveur d'une meilleure différence de buts, ce sont bel et bien les seconds cités qui ont finalement pris l'ascendant au coup de sifflet final. En effet, après un mois de février laborieux, les Niçois ont débuté mars de la meilleure des façons, maîtrisant leur sujet face à une équipe du RCSA en manque de solutions.

Décevants si bien dans le jeu que défensivement, les visiteurs ont concédé une ouverture du score signée Youcef Atal, qui ne se faisait pas prier pour offrir les trois points aux siens en se trouvant à la réception d'un centre au deuxième poteau de Saint-Maximin en taclant du pied droit.

"Les joueurs le méritent vraiment, après quatre matches compliqués"

Une bonne opération pour les hommes de Patrick Vieira, qui ne cachait pas sa satisfaction en conférence de presse au sortir de la rencontre. "On aurait pu marquer plus. Mais Strasbourg était bien organisé. Et ça a été difficile de se créer plus d'occasions. Ensuite, on a bien défendu. C'était notre objectif. Tactiquement, on a été solide. On a eu une bonne petite maîtrise, tactique et technique. Maintenant, ma responsabilité est de faire en sorte que les joueurs soient plus performants dans les trente derniers mètres. Plus que de rester dans le wagon (pour l'Europe), il était important pour nous de renouer avec la victoire. Les joueurs le méritent vraiment, après quatre matches compliqués. Ils sont restés concentrés et sont récompensés de ces dernières semaines de travail", s'est félicité l'ancien joueur des Gunners.

L'article continue ci-dessous

​

Heureux, Patrick Vieira s'est aussi montré louangeur envers son jeune défenseur latéral Youcef Atal, qui n'en termine plus d'impressionner lors de chacune de ses sorties sur les pelouses de l'Hexagone. "Youcef a fait un très grand match. Il est dans la vie comme sur le terrain. Il donne tout. Il a besoin d'amour pour pouvoir s'exprimer. Je suis content qu'il ait pu tenir 90 minutes car ce n'était pas prévu", a confié son entraîneur.

Septième au classement ce dimanche soir, l'OGC Nice n'est plus qu'à trois longueurs de la quatrième place provisoirement occupée par l'AS Saint-Etienne. Autant dire que les Azuréens, bien que diminués par les blessures et par le départ de Mario Balotelli à l'OM, ont encore le droit de rêver cette saison.