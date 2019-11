OGC Nice - Patrick Vieira : "Il y a du mieux, c'est encourageant"

En conférence de presse après le match nul face à Bordeaux (1-1), Patrick Vieira avait retenu des motifs de satisfaction du match de ses joueurs.

Ils s'étaient relancés la semaine dernière face au (2-0), ils n'ont pas été en mesure de confirmer face aux Girondins de , vendredi soir. Pour leur deuxième réception de rang en , les Aiglons ont partagé les points (1-1) face à des Bordelais qui profitent de ce résultat pour s'installer provisoirement sur le podium. Si la rencontre a été dominée par les visiteurs, les hommes de Patrick Vieira peuvent regretter d'avoir concédé une égalisation évitable.

C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le technicien français en conférence de presse après la rencontre, pointant du doigt la difficulté des siens à se remettre en ordre de marche au retour des vestiaires. "Le regret, c'est d'avoir pris ce penalty d'entrée en deuxième mi-temps. On a été un peu longs à mettre en oeuvre les changements demandés. Cela nous a fait mal mentalement. Cette petite erreur de Stanley Nsoki nous fait mal. Pourtant, il a fait un très bon match", a déclaré l'ancien d' .

"J'ai été très satisfait de l'état d'esprit des joueurs​"

"On avait du mal à garder le ballon. On courait beaucoup. Une fois le but pris, on n'a pas été mis en danger. Si Bordeaux nous a été supérieur, c'est au niveau de la possession. Mais sur les occasions, ça n'a pas été le cas. Oui, c'est une contre-performance. Mais il faut tenir compte de la qualité de l'adversaire. Il y a du mieux, c'est encourageant", a ensuite analysé celui qui a parfois été pris en grippe par les supporters niçois ces dernières semaines.

"Il y avait déjà du mieux contre Reims (2-0). Il faut continuer à progresser. J'ai été très satisfait de l'état d'esprit des joueurs. D'ailleurs, les supporters ont poussé dans les dernières minutes. Mais on ne peut rien reprocher aux joueurs concernant leur implication", a enfin ajouté Patrick Vieira. Malgré du mieux dans le jeu, l'OGC Nice et son ambitieux projet INEOS peut rêver plus grand qu'une modeste 10ème place au classement, même si celui-ci est très serré cette saison.