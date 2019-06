OGC Nice - Le rachat du club acté ce vendredi soir ?

Selon les informations de Nice-Matin, le rachat de l'OGC Nice par le richissime Jim Ratcliffe serait imminent.

Si rien n'est encore officiel, il semblerait que, cette fois, l'OGC Nice s'apprête à écrire un nouvelle page de son histoire. Et non des moindres, puisque celle-ci pourrait ouvrir la porte à de nouveaux chapitres sous le signe d'une ambition encore amplifiée.

En effet, d'après les informations de Nice-Matin et de Football, le rachat du club par Jim Ratcliffe, le richissime milliardaire britannique, se serait bouclé ce vendredi 28 juin, contre un chèque de 100 millions d’euros, soit une somme record pour un club de .

L'OGC Nice prêt à entrer dans une nouvelle dimension ?

"C’est fait", aurait confirmé une source interne au club à Nice-Matin, informée par Alex Zheng, l’un des actionnaires de l’OGC Nice. Une information qui attend encore confirmation, mais qui pourrait considérablement changer le visage du club, mais aussi du championnat de France.​

Et pour cause, si les actionnaires sino-américains des Aiglons disposaient eux aussi de moyens supérieures à leurs prédécesseurs, Jim Ratcliffe souhaiterait faire de Nice un club qui compte, tant à l'échelle nationale qu'européenne. Et pour cela, l'homme serait prêt à y mettre les moyans financiers nécessaires...

En cas d'officialisation, reste à savoir si l'entraîneur Patrick Vieira sera maintenu au poste d'entraîneur, il en va de même pour le président Gauthier Ganaye. "J'ai été surpris d'avoir été autant pollué par les histoires de rachat qui, au final, empêchent de donner plus de résonance à tout ce qu'on fait. C'est ça qui m'emmerde. Quand tu enchaînes les rendez-vous avec les agents et les joueurs dans le but de les convaincre de nous rejoindre, ça se joue à des détails", avait justement déclaré le second cité au sujet du climat regnant en interne, au cours d'un long entretien accordé au quotidien local Nice-Matin.