OGC Nice – Jean-Pierre Rivère : "Pas question de vendre nos meilleurs joueurs"

Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGCN, se montre ambitieux et tient à envoyer un message positif à Lucien Favre, le nouveau coach des Aiglons.

Jean-Pierre Rivère est revenu dans les colonnes de L'Equipe sur les derniers jours mouvementés de l'OGC Nice avec le départ de Christophe Galtier et son remplacement par Lucien Favre.

Le président de l'OGCN se réjouit de voir revenir au club l'entraîneur suisse : « J'ai toujours pris du plaisir à voir notre équipe jouer sous la direction de Lucien, et on a toujours gardé le contact. Sur le plan humain et du jeu, il remplit toutes les cases. Je n'ai pas de doute. »

L'article continue ci-dessous

Lors de son premier passage chez les Aiglons, Lucien Favre avait connu une première saison réussie (3e place en 2016-2017) puis une deuxième plus compliquée (8e en 2017-2018). Rivère estime avoir sa part de responsabilité dans le recul des Niçois au classement de la Ligue 1 : « La première année a été exceptionnelle et on a affaibli l'équipe ensuite, alors qu'il faut donner à un entraîneur les moyens de progresser. »

« Aujourd'hui, il n'est pas question de vendre nos meilleurs joueurs mais de se renforcer avec trois-quatre recrues », ajoute Rivère. Un message qui devrait rassurer Lucien Favre ainsi que les supporters du club.