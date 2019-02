OGC Nice, Gauthier Ganaye : "Je ne compte pas tout révolutionner"

Le nouveau président de l'OGC Nice a été présenté ce vendredi. Il a affiché ses ambitions et tenté de rassurer les supporters.

Nommé par le Conseil de surveillance de l'OGC Nice mercredi au poste de président du club azuréen, Gauthier Ganaye a officiellement succédé à Jean-Pierre Rivère ce vendredi. Avant la rencontre de Ligue 1 face à Lille et au lendemain de la clôture du mercato hivernal, le nouveau président de l'OGC Nice a été présenté devant la presse. Il a été intronisé par Chen Lee, actionnaire majoritaire du club niçois. Gauthier Ganaye est apparu serein et s'est voulu rassurant.

"Je suis ravi de rejoindre l'OGC Nice que je considère comme un très grand club français. J'ai 30 ans, et dans toutes les fonctions que j'ai exercées jusqu'ici, j'ai toujours été très jeune. Pour moi, l'âge ne constitue pas un critère. Je viens ici avec humilité et détermination. Je ne compte pas tout révolutionner par péché d'égo. Je veux garder ce qui fonctionne très bien car l'OGC Nice est un club performant. Je me concentrerai sur ce qu'il y a à améliorer", a indiqué le nouveau président de l'OGC Nice, des propos relayés par L'Equipe.

"Les meilleures personnes dans chaque domaine"

"La première chose à faire sera de rassurer les gens et de rassembler toutes les composantes du club. Puis il faudra travailler sur le prochain mercato avec Patrick Vieira. On a parlé beaucoup de trading de joueurs. Ce n'est pas un gros mot. C'est le premier poste de recettes des clubs. Le but sera de convertir le succès sportif du Gym en recettes, pour qu'on soit moins dépendant de ce trading. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de joueurs plus âgés. C'est un système déjà en place à l'OGC Nice depuis de nombreuses années. On va poursuivre dans cette voie", a ajouté Gauthier Ganaye.

Le nouveau président de l'OGC Nice a répondu aux rumeurs concernant l'arrivée de Gilles Grimandi, ancien d'Arsenal, au poste de directeur sportif : "L'arrivée de Gilles Grimandi ? Je ne confirme rien. Avant d'évoquer des noms, j'aimerais me rendre compte des gens en place ici et du travail qui est fait. On va prendre le temps. On sera toujours à la recherche des meilleures personnes dans chaque domaine".

Présent, l'actionnaire majoritaire Chen Lee a reconnu que le mercato hivernal de l'OGC Nice n'a pas connu le dénouement escompté : "Ce mercato hivernal a été compliqué, avec un changement de direction inattendu. Nous avons beaucoup échangé avec Patrick Vieira ces derniers jours. Nous avons étudié des pistes, mais qui n'étaient pas suffisantes pour améliorer l'équipe...". Une page se tourne à Nice avec la fin de l'ère Rivère.