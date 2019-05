OGC Nice - Allan Saint-Maximin : "Je me sens prêt à passer un cap"

Moins en vue ces dernières semaines sous les couleurs de l'OGC Nice, Allan Saint-Maximin a évoqué son avenir, ouvert à l'idée d'un départ cet été.

Dans une interview accordée à la Gazzetta Dello Sport le 27 avril dernier, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, avait posé les barbelés au sujet de son jeune attaquant Allan Saint-Maximin. "Vendre Allan Saint-Maximin ? Nous ne voulons pas vendre ni lui ni Malang Sarr, bien qu'ils aient le potentiel pour jouer en ", avait en effet confié l'ancien international français, particulièrement ferme sur le sujet du joueur arrivé à Nice en 2017 en provenance de l'AS .

Il faut dire que depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, le joueur formé à l'AS Saint-Etienne s'est imposé comme l'un des maillons forts du groupe mis à disposition de Patrick Vieira, et de Lucien Favre avant lui lors de l'exercice précédent. Virevoltant et dôté d'une technique à faire lever les foules, Allan Saint-Maximin doit toutefois progresser dans la finition, lui qui n'a inscrit que 6 buts en cette saison. Insuffisant pour taper dans l'oeil de grandes formations européennes ? Pas vraiment.

"Rejoindre une équipe peut-être un peu plus huppée"

En effet, le principal intéressé avait par exemple été tout proche de rejoindre l' lors du dernier mercato, mais était finalement resté chez les Aiglons. À quelques semaines du mercato estival, et malgré les récentes déclarations de son entraîneur, force est de constater que l'avenir du joueur de 22 ans pourrait s'inscrire bien loin de l'OGC Nice, comme en témoignent ses propos accordés à la Gazzetta Dello Sport ce dimanche. ​

"Je me sens prêt à passer un cap, à rejoindre une équipe peut-être un peu plus huppée. Maintenant, je suis encore à Nice, je pense que ça se passe très très bien ici. Je me sens bien ici. C’est à moi de continuer à être le plus performant possible, d’aider mon équipe le plus possible et après, on verra tout simplement en fin de saison", a expliqué Allan Saint-Maximin, qui n'est donc pas à 100% sûr de rester à Nice l'an prochain.

L'article continue ci-dessous

"C’est un grand club, j’ai eu l’opportunité d’aller là-bas en décembre. Maintenant, ça ne s’est pas fait donc on verra comment ça va se passer cet été. Moi, je suis très concentré sur ce qu’il me reste à faire sur le terrain, je veux vraiment aider mon équipe à gagner des matches. On ferra les comptes en fin de saison", a ensuite ajouté le joueur au sujet d'un intérêt de l'AC Milan. Pour rappel, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2020 sur la Côte d'Azur.



​