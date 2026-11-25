Comment regarder OFI Crète-Anderlecht avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Pankritio Stadium

L’OFI Crète reçoit Anderlecht au stade Pankritio pour un match de la phase de ligue de la Ligue Europa. Les deux équipes, séparées d’une seule place au classement, s’affrontent en Crète.

L’OFI reste sur une défaite 2-0 contre le Panathinaïkos en Super League, le 22 novembre. Ce revers a suivi un match nul et vierge face à l’Atromitos, après une victoire à l’extérieur contre l’Hapoël Beer-Sheva en Ligue Europa.

L’équipe de Christos Kontis a remporté des victoires en Europe et en championnat ce mois-ci. Sa défaite contre l’AE Larissa en Coupe, fin octobre, constitue son autre revers récent.

Anderlecht aborde cette rencontre après une victoire 1-0 en championnat contre OH Leuven, le 22 novembre. L’équipe de Vitor Bruno a également battu Salzbourg 2-0 en Ligue Europa plus tôt ce mois-ci.

Le club belge a fait match nul 1-1 avec le Club Bruges et largement battu Westerlo 4-1. Sa défaite 4-0 à Gand en octobre montre toutefois l’irrégularité de ses résultats.

L’OFI occupe la 16e place du classement de la Ligue Europa et Anderlecht la 15e. Les deux équipes y verront donc une occasion de remonter.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match, notamment l’heure du coup d’envoi et les modalités de diffusion en streaming.

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