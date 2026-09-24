« Les portes sont ouvertes », a déclaré le manager du Barnet FC, Dean Brennan. Brennan a confirmé qu’Alli utilisait les installations d’entraînement dans le nord de Londres en tant que locataire, mais a expliqué que l’ancien joueur star de Tottenham Hotspur était chaleureusement invité à participer aux entraînements de l’équipe première du leader de League Two.

Alli « traverse actuellement une période vraiment très difficile », a déclaré Brennan à talkSport. « Il y a évidemment une raison pour laquelle personne ne l’a recruté. »

Il estime toutefois que l’ancien international anglais de 30 ans, capé à 37 reprises, mérite une « deuxième chance ».

« Dans notre club, beaucoup de garçons dont les contrats ont expiré s’entraînent avec nous », a déclaré Brennan. « Si Dele veut s’entraîner chez nous, les portes lui sont ouvertes. Il peut retrouver la forme chez nous et s’entraîner avec l’équipe. »

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Que s’est-il passé pour Dele Alli après son départ de Tottenham ?

Depuis la fin de son contrat avec les Spurs en 2022, Alli ne totalise que 29 apparitions officielles lors de ses passages à Everton, Besiktas et, plus récemment, à Côme. Son dernier match remonte déjà à un an et demi. Lors de sa première et unique apparition avec le Côme de Cesc Fabregas, Alli, entré en jeu, a reçu un carton rouge après neuf minutes sur le terrain contre l’AC Milan.

Alli a été, très jeune, l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre et de Premier League. Il a été élu à deux reprises meilleur jeune joueur du championnat et a joué le titre de champion ainsi que la Ligue des champions aux côtés de stars comme Harry Kane, Heung-Min Son, Christian Eriksen ou Hugo Lloris.

Avec les Spurs, il a disputé 269 matches officiels, pour 67 buts et 59 passes décisives. Après le départ de l’entraîneur Mauricio Pochettino à la suite de la finale de Ligue des champions 2019 perdue contre Liverpool, l’étoile d’Alli a elle aussi commencé à pâlir.

En 2023, il a confié dans une interview souffrir de problèmes mentaux et de traumatismes d’enfance non surmontés.







