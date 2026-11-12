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Des rapports de presse ont fait sensation en révélant une bombe, après avoir dévoilé la possibilité d'un transfert du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, vers le championnat turc lors du prochain mercato hivernal.

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Le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr arrive à échéance à la fin de la saison en cours, ce qui lui donne le droit de signer avec n'importe quel club lors du prochain mercato hivernal, et de rejoindre ses rangs gratuitement l'été suivant.

Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu a déclaré, dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube « KAFA Sports », qu'un agent intermédiaire a sondé l'avis des clubs du championnat turc au sujet d'un recrutement de Ronaldo lors du prochain mercato hivernal.

Si cela devait se produire, Ronaldo pourrait inscrire le 1000e but de sa carrière loin du championnat saoudien et du club d'Al-Nassr, un exploit que les supporters de l'équipe espéraient voir se réaliser sous le maillot de leur club.

Le « missile de Madère » a inscrit 985 buts au cours de sa carrière jusqu'à présent, ce qui signifie qu'il ne lui manque que 15 buts pour devenir le premier joueur de l'histoire du football à atteindre les 1000 buts.

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Ces informations surviennent à un moment où le nom de la star portugaise n'est pas associé à un départ d'Al-Nassr, puisqu'il dispute sa quatrième saison avec le club et vise avec lui les titres de la Roshn Saudi League, de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, de la Ligue des champions d'Asie Elite et de la Supercoupe saoudienne.

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Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, leader, et derrière Al-Qadsiah, deuxième, à la différence de buts.

De son côté, « Al-Alami » occupe la septième place dans le groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite avec 6 points, récoltés grâce à deux victoires et une seule défaite, et il lui reste un match reporté face à Al-Wasl, aux Émirats arabes unis.

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Al-Nassr a également réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après une victoire dans le derby de Riyad face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, et affrontera Al-Khaleej le lundi 11 janvier prochain, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne, Riyad.

En Supercoupe saoudienne au Koweït, Al-Nassr se prépare également à affronter le club d'Al-Khaleej, le 19 décembre prochain, en demi-finale, et en cas de victoire, il affrontera le qualifié de l'autre rencontre entre Al-Ahli et Al-Qadsiah, le 23 du même mois.

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Ces informations sont intervenues peu de temps après l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite du football au niveau international, après 23 ans passés avec la sélection du Portugal, depuis sa première apparition avec elle en 2003.

Ronaldo a mis un terme à sa carrière sous le maillot de la sélection de son pays après une crise qui a agité les milieux sportifs lors de la dernière trêve internationale, et qui a soulevé des interrogations quant à sa relation avec son entraîneur Jorge Jesus.

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Ronaldo a achevé son parcours international après avoir disputé 234 matches, au cours desquels il a inscrit 146 buts, et remporté trois titres avec la sélection de son pays, le plus marquant étant le Championnat d'Europe des nations « Euro 2016 », ainsi que deux titres en Ligue des nations de l'UEFA, en 2019 et 2025.