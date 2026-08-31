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Hussein Hamdy

Traduit par

Offre officielle de Manchester City pour recruter Enzo Fernández

Mercato
E. Fernandez
Manchester City
Chelsea
Premier League
Argentine
Angleterre

Chelsea va-t-il renoncer à son obstination ?

Manchester City a envoyé une offre officielle à Chelsea, ce lundi, afin de s'attacher les services du milieu de terrain Enzo Fernández lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Urgent : Manchester City soumet officiellement une offre à Chelsea pour recruter Enzo Fernández ! ».

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Romano a ajouté : « Manchester City a contacté officiellement Chelsea pour la première fois cet été afin d'entamer les négociations concernant le recrutement d'Enzo Fernández, et les discussions sont actuellement en cours ».

Le spécialiste du mercato a conclu : « Le joueur argentin attend la décision finale des discussions entre les deux clubs. Le transfert reste possible ».

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