Offre officielle de Manchester City pour recruter Enzo Fernández

Manchester City a envoyé une offre officielle à Chelsea, ce lundi, afin de s'attacher les services du milieu de terrain Enzo Fernández lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Urgent : Manchester City soumet officiellement une offre à Chelsea pour recruter Enzo Fernández ! ».



Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Romano a ajouté : « Manchester City a contacté officiellement Chelsea pour la première fois cet été afin d'entamer les négociations concernant le recrutement d'Enzo Fernández, et les discussions sont actuellement en cours ».

Le spécialiste du mercato a conclu : « Le joueur argentin attend la décision finale des discussions entre les deux clubs. Le transfert reste possible ».



