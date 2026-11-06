Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, est entré dans le viseur de l'un des clubs du championnat russe, en vue d'un recrutement lors du prochain mercato hivernal.

Le journaliste turc Ekrem Konur a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que le club russe du CSKA Moscou a placé En-Nesyri en tête de ses priorités pour renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal.

Le journaliste turc a précisé que le club russe a l'intention de présenter une offre d'une valeur de 15 millions de dollars, afin de convaincre Al-Ittihad de se séparer des services de son attaquant marocain.

Toutefois, la position du club saoudien demeure floue concernant ces négociations, que ce soit sur le plan d'un refus catégorique ou de l'ouverture de négociations pour officialiser l'opération.

Fahd Sareh, l'agent d'En-Nesyri, avait confirmé dans de précédentes déclarations que l'attaquant marocain avait déjà reçu des offres pour quitter Al-Ittihad lors du prochain mercato hivernal, mais qu'il préférait se concentrer avec le club saoudien.

L'attaquant marocain avait rejoint les rangs d'Al-Ittihad lors du précédent mercato hivernal, en provenance du club turc de Fenerbahçe, afin de compenser le départ de l'attaquant français Karim Benzema vers l'éternel rival d'Al-Hilal.

En-Nesyri a réussi à afficher un niveau remarquable depuis le début de la saison en cours, sous la direction de l'entraîneur allemand Jens Wissing, disputant avec lui 16 matches au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives.

Ces performances remarquables ont valu au joueur de 29 ans d'être convoqué dans la liste de la sélection du Maroc lors de la trêve internationale actuelle, après avoir manqué le rendez-vous avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026.