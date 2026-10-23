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Loai Mohamed
Traduit par

Officiellement : une surprise bouleverse les plans du Paris et menace d'écarter ses stars de la cérémonie du Ballon d'Or

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
France

Un coup dur inattendu pour le Paris Saint-Germain qui ravive le scénario de l'an dernier

Les manifestations attendues dans la capitale française Paris ont entraîné le changement de la date de la rencontre très attendue entre le Paris Saint-Germain et Lyon, comptant pour la huitième journée du championnat de France, après que la ligue de la compétition a annoncé le report du match à lundi, au lieu de le disputer après-demain dimanche au stade du Parc des Princes, à la demande des autorités de sécurité.

Cette décision intervient une semaine après les manifestations du 17 octobre, qui ont vu la participation de centaines de milliers de personnes dans plusieurs villes françaises, dans un contexte de prévisions d'une large mobilisation populaire lors du nouveau mouvement prévu le samedi 24 octobre.

Les autorités cherchent à renforcer les mesures de sécurité, en particulier après les actes de violence et les pillages de magasins survenus dans plusieurs grandes villes lors des précédentes manifestations, malgré le caractère pacifique qui a dominé la plupart des rassemblements.

Jean-Didier Berger, le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur, a annoncé que l'ampleur du déploiement sécuritaire serait supérieure de 20 % par rapport aux mesures précédentes.

Cela a nécessité la mobilisation d'un grand nombre de forces de sécurité, notamment dans la capitale, ce qui a conduit la préfecture de police de Paris à prendre la décision du report.

Bien que la Ligue de football professionnel français n'ait pas approuvé le changement de la date du match, la décision finale a tranché en faveur des autorités de sécurité.

Un télescopage avec la soirée du Ballon d'Or

L'impact de la décision ne s'est pas limité au changement de la date du match : il l'a aussi placé à un horaire qui coïncide avec la cérémonie du Ballon d'Or 2026, prévue à Londres lundi, un paradoxe qui pourrait priver certaines stars du Paris Saint-Germain de suivre l'événement, loin de leurs obligations footballistiques.

Les regards se tournent vers plusieurs joueurs du club parisien candidats à la course au trophée, parmi lesquels Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha et d'autres, sachant que la star géorgienne est blessée aux ligaments croisés.

Cette coïncidence rappelle ce qui s'était produit l'année dernière, lorsque les fortes pluies dans la région des Bouches-du-Rhône avaient entraîné le report du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui s'était achevé sur une victoire de Marseille 1-0, la rencontre s'étant disputée au stade Vélodrome en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or 2025, lors de laquelle Dembélé avait été sacré du trophée.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
10
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
722369-38
D
V
V
D
N
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
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