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Officiellement : un défenseur français rejoint la deuxième division au Qatar

Mercato
P. Kimpembe
Paris Saint-Germain
France

Il restera au Qatar, mais avec un nouveau club

Après son départ du club de Qatar SC, où il n'a disputé que 11 matches, le défenseur français Presnel Kimpembe (30 ans) a trouvé un nouveau club, mais en deuxième division.

L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain restera dans la région du Golfe, après avoir signé un contrat officiel avec le club d'Al-Kharaitiyat, en deuxième division qatarie.

Le club qatari a annoncé la signature de Kimpembe dans un communiqué officiel : « Notre club annonce officiellement la signature du défenseur français Presnel Kimpembe pour une durée d'une saison, en provenance de Qatar SC, pour la saison prochaine. »

Il a ajouté : « Kimpembe avait rejoint Qatar SC en septembre 2025 en provenance du Paris Saint-Germain, et il a joué avec l'équipe dans les compétitions du championnat qatari la saison dernière. »

Kimpembe a évolué sous les couleurs du Paris Saint-Germain de 2014 à 2025, et il faisait également partie de la liste de l'équipe de France sacrée championne du monde en 2018.

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