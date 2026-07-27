Après son départ du club de Qatar SC, où il n'a disputé que 11 matches, le défenseur français Presnel Kimpembe (30 ans) a trouvé un nouveau club, mais en deuxième division.

L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain restera dans la région du Golfe, après avoir signé un contrat officiel avec le club d'Al-Kharaitiyat, en deuxième division qatarie.

Le club qatari a annoncé la signature de Kimpembe dans un communiqué officiel : « Notre club annonce officiellement la signature du défenseur français Presnel Kimpembe pour une durée d'une saison, en provenance de Qatar SC, pour la saison prochaine. »

Il a ajouté : « Kimpembe avait rejoint Qatar SC en septembre 2025 en provenance du Paris Saint-Germain, et il a joué avec l'équipe dans les compétitions du championnat qatari la saison dernière. »

Kimpembe a évolué sous les couleurs du Paris Saint-Germain de 2014 à 2025, et il faisait également partie de la liste de l'équipe de France sacrée championne du monde en 2018.







